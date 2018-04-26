Миллиардер Бидзина Иванишвили возглавит правящую в Грузии партию

Ранее экс-премьер и самый богатый человек страны говорил, что не вернется в политику

Миллиардер Бидзина Иванишвили согласился возглавить правящую партию Зураб Джавахадзе / ТАСС

Бывший премьер-министр Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили согласился возглавить правящую в стране партию «Грузинская мечта», сообщил председатель правительства Георгий Квирикашвили на брифинге после заседания руководства партии.

«Лично я и все руководство партии попросили ее основателя Бидзину Иванишвили возглавить "Грузинскую мечту", и он согласился», – сказал Квирикашвили (цитаты по «Интерфаксу»), возглавлявший партию до этого момента.

Квирикашвили подчеркнул важность сохранения единства в правящей партии по фундаментальным государственным вопросам. По словам премьера, Иванишвили основал «Грузинскую мечту» в «очень тяжелое» для страны время и партия сыграла решающую роль в демократическом развитии Грузии.

«Всем известно, насколько важен фактор Бидзины Иванишвили для нашей партии. Он более других может усилить политическое ядро партии на посту ее председателя и придать ей большую и новую динамику для дальнейшего развития», – подчеркнул Квирикашвили.

Заседание политсовета «Грузинской мечты» состоится в ближайшие дни. В мае запланирован съезд партии, на котором делегаты «единогласно изберут» Иванишвили на пост председателя партии, анонсировал Квирикашвили.

Бидзина Иванишвили с октября 2012 г. по ноябрь 2013 г. был премьер-министром Грузии. После победы кандидата «Грузинской мечты» Георгия Маргвелашвили на президентских выборах в октябре 2013 г. Иванишвили ушел из политики, объяснив, что его основная задача выполнена. Миллиардер неоднократно заявлял, что не собирается возвращаться во власть. Между тем грузинская оппозиция регулярно обвиняла Иванишвили в «теневом» управлении страной.

По оценке Forbes, Иванишвили – самый богатый человек в Грузии. В мировом рейтинге он занимает 456-е место. Состояние Иванишвили журнал оценивает в $4,6 млрд.