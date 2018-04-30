Митинг против блокировки Telegram в Москве собрал более 12 000 человек

Среди пришедших на митинг было много молодежи, многие несли в руках бумажные самолетики – символ Telegram Евгений Разумный / Ведомости

На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг против блокировки Telegram, а также против Роскомнадзора и цензуры. Его организатором является Либертарианская партия России.

По данным проекта «Белый счетчик», в акции приняли участие тысячи москвичей: к 15.30 мск на территорию проведения митинга прошли 12 300 человек. МВД насчитало 7500 человек. Возле рамок, через которые участники проходили на митинг, к началу мероприятия собралась огромная очередь. Акция была согласована с властями, однако организаторы заявляли до 5000 участников.

Среди пришедших на митинг было много молодежи, многие несли в руках бумажные самолетики – символ Telegram. В конце акции участники запустили их в воздух.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета. По его мнению, это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию. «Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории», – написал Дуров в русскоязычном Telegram-канале, который он создал 29 апреля.

По итогам митинга он поблагодарил его участников: «Тысячи умных, прогрессивных молодых лиц на митинге в Москве, несмотря на очереди на рамках».

На митинге выступил Алексей Навальный, который призвал сопротивляться произволу властей. Также в акции приняли участие председатель совета депутатов московского района Красносельский Илья Яшин и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Еще одна акция за свободный интернет запланирована на 13 мая, ее организатором выступила партия «Парнас». Как сообщила ее пресс-служба, в организации примут участие партии «Гражданская инициатива», Либертарианская партия России, Пиратская партия, а также движение «Открытая Россия».

Роскомнадзор начал 16 апреля блокировать Telegram в России за то, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Однако Telegram продолжает работать у многих россиян. Мессенджеру удается обходить блокировку, постоянно меняя ip-адреса.

В воскресенье Telegram пережил масштабный сбой, который затронул пользователей в странах Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и СНГ. Причиной сбоя стало массовое отключение электричества в окрестностях Амстердама.

Митинг против блокировки Telegram в Москве