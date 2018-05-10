Мосгорсуд оставил в силе тюремный срок экс-губернатору Никите Белых

Из 159 свидетелей в суде первой инстанции были допрошены лишь 19, поскольку многие из них говорили не то, что хотело обвинение, заявил Белых в последнем слове Станислав Красильников/ТАСС

Мосгорсуд оставил в силе основную часть приговора бывшему губернатору Кировской области Никите Белых – восемь лет колонии строгого режима и 48,5 млн руб. штрафа. Приговор суда первой инстанции изменён лишь в одной части – Белых позволят занимать должности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

В апелляционной жалобе на решение Пресненского райсуда Белых просил суд отменить обвинительный приговор и оправдать его. В частности, в жалобе говорилось, что Белых не просил взятку у владельца Нововятского лыжного комбината (НЛК) и УК «Лесхоз» Юрия Судгаймера в 2014 г., а также что бизнесмен оговорил его в своих показаниях. Никаких объективных доказательств передачи денег нет, об этом известно лишь со слов Судгаймера и зависимых от него лиц, отмечалось в жалобе. В 2016 г., когда Белых был задержан, по его мнению, против него была проведена провокация со стороны ФСБ. По словам Белых, в отношении него была создана видимость передачи взятки, в частности, деньги, при передаче которых его задержали, находились в подарочном пакете с бутылкой вина. Прокурор просила апелляционную жалобу отклонить.

В прениях адвокат Белых Андрей Грохотов подчеркнул, что Белых просил бизнесменов о поддержке благотворительных фондов, деньги из которых шли бы на благоустройство города перед выборами в Госдуму 2016 г. Реальные действия по благотворительности между Судгаймером и Белых были использованы для провокации, «перевёрнуты с ног на голову», заявил Грохотов.

Адвокат просил приобщить документы о состоянии здоровья Белых. Рассмотрение апелляционной жалобы было отложено с 27 апреля на 10 мая из-за здоровья Белых. Тогда он был доставлен в Мосгорсуд, однако из-за плохого самочувствия заседание было перенесено. В четверг Белых участвовал в заседании по видеосвязи.

В последнем слове Белых заявил, что из 159 свидетелей в суде первой инстанции были допрошены лишь 19 человек, поскольку многие из них начинали говорить не то, что было необходимо обвинению. Он напомнил, что Пресненский суд оправдал его по одному эпизоду получения взятки от предыдущего владельца «НЛК» Альберта Ларицкого. Показания же Судгаймера, на которых основывается обвинение, он назвал нелогичными и непоследовательными. Экс-губернатор вновь подчеркнул, что он занимался благотворительностью. «Одновременно заниматься благотворительностью и зарабатывать – это бред», – заявил Белых. Он также сказал, что через день после 9 мая проходит заседание в Мосгорсуде по делу, в котором главным свидетелем обвинения выступает немец, который «прямо говорит, что ненавидит Россию». В конце своего последнего слова Белых зачитал стихи, которые ему шлёт жена в сизо.

В начале февраля Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,5 млн руб. Такое решение вынес Пресненский районный суд. Белых обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Экс-губернатор был признан виновным в получении взятки от Судгаймера в размере 200 000 евро в 2014 году за общее покровительство в ходе реализации проектов НЛК и УК «Лесхоз». Вторую часть взятки губернатор обговорил с Судгаймером в апреле 2016 г., мотивировав ее избирательной кампанией. Первые 50 000 евро были переданы через помощницу Белых, а 24 июня в московском ресторане он получил еще 150 000 евро от самого Судгаймера. Передача денег была пресечена сотрудниками ФСБ.

Белых себя виновным не признавал и заявлял о совершенной против него провокации. Он отрицал получение взятки, но при этом говорил, что получил 50000 евро, которые должны были быть переведены в благотворительные фонды на благоустройство Кирова перед выборами. Гособвинение просило приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима, оштрафовать на 100 млн руб. и лишить на восемь лет права занимать должности во власти.