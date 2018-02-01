Суд приговорил экс-губернатора Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима

Белых себя виновным не признавал и заявлял о совершенной против него провокации Андрей Гордеев / Ведомости

Судья Пресненского райсуда Татьяна Васюченко после многочасового заседания в четверг огласила приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Он приговорен к восьми годам колонии строгого режима и 48,5 млн руб. штрафа.

Уже из первых фраз судьи стало ясно, что он признан виновным в получении взятки от владельца Нововятского лыжного комбината (НЛК) и УК «Лесхоз» Юрия Судгаймера. 5 марта 2014 г. Белых в своем кабинете сказал Судгаймеру, что ему нужно 200 000 евро на избирательную кампанию. Бизнесмен, зная, что у НЛК проблемы с налоговой службой, согласился и позже передал деньги, за что Белых обеспечивал общее покровительство в ходе реализации проектов НЛК и УК «Лесхоз», говорится в приговоре.

Вторую часть взятки губернатор обговорил с Судгаймером в апреле 2016 г., вновь мотивировав ее избирательной кампанией. Первые 50 000 евро были переданы через помощницу Белых, а 24 июня в московском ресторане он получил еще 150 000 евро от самого Судгаймера. Передача денег была пресечена сотрудниками ФСБ.

Белых себя виновным не признавал и заявлял о совершенной против него провокации. При этом суд признал виновным Белых только в одном эпизоде получения взятки. По второму эпизоду - взятки в 200 000 евро в 2012 г. от предыдущего владельца предприятий Альберта Ларицкого - суд Белых оправдал. Белых отрицал получение взятки от Ларицкого, а также взятки от Судгаймера в 2014 г. Получение 50 000 евро Белых не отрицал, но уверял, что они предназначались на ремонт фасадов и установку памятников в Кирове перед выборами в Госдуму 2016 г. После задержания Белых был уверен, что ФСБ проводит операцию против Судгаймера, поэтому когда из пакета выложили деньги, то подумал, что должен объяснить, откуда они там взялись. Он дал письменные показания, где отметил, что деньги предназначались на благоустройство.

Гособвинение просило приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима, оштрафовать на 100 млн руб. и лишить на восемь лет права занимать должности во власти.

Смысл дела

У губернаторов и мэров есть доступ как к наличным, так и к безналичным деньгам, объясняет политолог Андрей Колядин: «Порой нужно 50 000 руб., чтобы достроить дом культуры в каком-то селе. Губернаторы могут потратить на это деньги из бюджетных средств, но корректировка бюджета - процесс долгий. Поэтому есть механизмы, через которые ресурсы можно получить, минуя цепочку согласований, - фонды, корпорации развития, НКО». Теоретически можно допустить, что днем эти деньги идут на благоустройство и выборы, а ночью используются в корыстных целях, оговаривается эксперт: «Но все же люди, работающие во власти, небедные, кроме того, у них есть немало честных способов повышения своего благосостояния - доверительное управление, аффилированные лица в рамках крупных проектов, и губернаторы могут получать своеобразную ренту». Проблема Белых в том, что он взял наличные в руки, считает Колядин: «Большинство губернаторов с наличными не работают. К нормальному губернатору в кабинет нельзя зайти с пакетом.

В системе от силовиков требуют бороться с коррупцией, они получают за это звезды на погонах, оппоненты губернаторов вполне это рвение могут использовать. Поэтому, когда губернатор попадается с наличными, то он либо дебил, либо произошла подстава». Перед губернаторами стоит задача по проведению выборов, законодательство не позволяет работать так, чтобы прозрачно формировать избирательные фонды в том объеме, в котором они нужны, продолжает эксперт: «На выборы губернатора официально можно потратить, к примеру, 40 млн руб., а на самом деле стоимость выборов - от 120 до 600 млн. Поэтому создаются механизмы, чтобы была возможность аккумулировать эти деньги. Сами губернаторы стараются не иметь к этому отношения, занимаются этим редко чиновники, чаще - специально нанятые финансовые уполномоченные». Теперь же всем намекнули, что за это сажают, резюмирует Колядин: «Хотя надо менять правила игры - либо легализовать политический фандрайзинг, изменив законодательство, либо осознать, что чиновники, спасаясь от возрастающих угроз, просто перестанут работать».

Приговор Белых стал первым из целой череды процессов над бывшими губернаторами, арестованными после 2015 г. «Всех этих губернаторов объединяет то, что у них не было покровителей или они исчезли. Было решено провести показательные дела, а наказывают их за то, что делают все», - считает политолог Николай Петров. По его мнению, это сигнал всем, что «тебя в любой момент за то, что ты делаешь, можно упечь в тюрьму». При этом, видимо, соблюдается и какой-то баланс, ведь Белых не член «Единой России», отмечает эксперт. В целом же это репрессия, направленная против губернаторов как класса, полагает он: «Но если вы руководитель, то вы не можете не нарушать какие-то нормы, иначе у вас все встанет. Это сигнал не прекратить такую деятельность, а быть внимательным, предупредительным и лояльным в отношении Кремля - иначе вас легко можно упечь, как любого из этих. Прекратить же подобную практику невозможно».

Кроме того, это попытка встряхнуть губернаторский корпус, особенно когда денег для регионов становится меньше, говорит Петров: «Теперь это затронуло все категории элиты, в том числе и художественную. Кремль показывает, что все зависимы и все должны думать о том, как избежать попадания под этот каток».

Никита Белых в суде