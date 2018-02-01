Никита Белых в суде

Андрей Гордеев / Ведомости

В последнем слове Белых также говорил, что не все было идеально в его работе на посту губернатора, но подчеркнул, что ему не стыдно за нее. По его словам, он работал по 12–14 часов в сутки и за время работы накопил более 200 дней отпуска (Белых занимал пост губернатора с 2009 по 2016 г.)

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