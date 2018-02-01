Никита Белых в суде
Экс-губернатор Кировской области признан виновным в получении взятки в особо крупном размере
1 февраля экс-губернатор Кировской области Никита Белых был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Такое решение вынесла судья Пресненского районного суда Татьяна Васюченко
1/10
Белых себя виновным не признал, а на суде заявлял о совершенной против него провокации
2/10
Гособвинение просило суд приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима, оштрафовать на 100 млн руб. и лишить на восемь лет права занимать должности во власти
3/10
Белых получил взятку от владельца Нововятского лыжного комбината (НЛК) и УК «Лесхоз» Юрия Судгаймера, заявила судья
4/10
По ее словам, 5 марта 2014 г. Белых в своем кабинете встретился с Судгаймером, сказав, что ему нужно 200 000 евро для избирательной кампании. Судгаймер, зная, что у НЛК возникли проблемы с налоговой, согласился. Позже Судгаймер передал эти деньги Белых. За эти деньги Белых обеспечивал общее покровительство ходу реализации проектов НЛК и УК «Лесхоз»
5/10
Сразу после задержания Белых дал письменные показания, в которых подтвердил, что получил деньги от предпринимателя Юрия Судгаймера, но заявил, что они предназначались на благоустройство
6/10
По словам Белых, он был уверен, что ФСБ проводит задержание Судгаймера, и когда из пакета выложили деньги, то подумал, что должен объяснить, откуда они там взялись
7/10
В своем последнем слове экс-губернатор говорил, что у него «сейчас одно желание – быть рядом с женой, четырьмя детьми, которым требуется воспитание»
8/10
Белых просил суд вынести оправдательный приговор
9/10
В последнем слове Белых также говорил, что не все было идеально в его работе на посту губернатора, но подчеркнул, что ему не стыдно за нее. По его словам, он работал по 12–14 часов в сутки и за время работы накопил более 200 дней отпуска (Белых занимал пост губернатора с 2009 по 2016 г.)
10/10
Самые популярные галереи