Политика / Безопасность и право

Никита Белых в суде

Экс-губернатор Кировской области признан виновным в получении взятки в особо крупном размере
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