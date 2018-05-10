Кудрин может возглавить Счетную палату

Артур Лебедев/ТАСС

Руководителю Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министру финансов Алексею Кудрину сделано предложение возглавить Счетную палату, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к руководству Госдумы, и подтвердил бывший федеральный чиновник. Нынешний председатель палаты Татьяна Голикова ранее была выдвинута премьером Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике, и она уже заявила, что готова работать в новом правительстве.

«Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», – прокомментировал Кудрин «Ведомостям».

Консультации по кандидатуре руководителя Счетной палаты (по закону Госдума представляет президенту трех кандидатов, из которых тот выбирает одного и вносит на утверждение депутатов) начались в Думе утром в четверг, сообщил журналистам ее председатель Вячеслав Володин: «Счетная палата – это орган парламентского контроля и важная экспертная структура. Мы придаем большое значение тому, кто займет должность ее председателя. Это должен быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления». Единороссы выдвинули на этот пост первого зампреда Думы Александра Жукова, но он отказался – «ему работать вице-спикером интереснее», говорит человек, близкий к думскому руководству: «Поэтому мы стали искать кандидатуру вне стен Думы. Выбрали Кудрина – он тяжеловес и профессионал, а его критичный взгляд поможет работе». По его словам, Кудрин обещал принять решение к понедельнику, после чего в Думе пройдет совещание со всеми фракциями.

«Кудрин неоднократно говорил, что не будет заниматься косметическими реформами, – отмечает бывший федеральный чиновник. – Поэтому появился вариант со Счетной палатой, чтобы дождаться благоприятного момента на этой должности, несколько лет «высиживая» новую конфигурацию власти и, в частности, новое правительство». Три дня назад Bloomberg сообщило, что президент рассматривает возможность назначить Кудрина на высокий пост, где он будет налаживать экономические связи с Западом и возглавит работу по восстановлению роста экономики. Но его влияние будет ограниченным, добавляло агентство: чтобы создать противовес Кудрину, Владимир Путин может назначить своего экономического помощника Андрея Белоусова вице-премьером. Однако среди названных 7 мая Медведевым кандидатов в вице-премьеры Белоусова не оказалось. Раз не состоялся переход Белоусова в вице-премьеры, то и приход Кудрина в администрацию теперь невозможен, пояснял после этого «Ведомостям» собеседник в администрации президента.

Назначение Кудрина в Счетную палату разочарует тех, кто ждет его возвращения во власть, полагает политолог Михаил Виноградов: «За последние годы ЦСР сформировал образ Кудрина-реформатора, а такой шаг будет обозначать возвращение в счетоводы». Пространство возможностей для Кудрина вернуться во власть на позиции, соразмерные его амбициям, сужается, и Счетная палата – это, наверное, последнее «окно», говорит политолог Александр Пожалов. Если Кудрин заинтересован в том, чтобы влиять на содержание экономполитики и изменений в системе госуправления и продвигать свои разработки, то позиция главы Счетной палаты это делать позволяет, считает эксперт: «Президент рассматривал палату времен Голиковой как главный орган независимого мониторинга работы правительства, поэтому Путин явно захочет видеть на этой позиции человека, которому он лично может доверять. Кудрин из их числа. Функционал Счетной палаты дает возможность контролировать расходование средств не только федерального бюджета, но и внебюджетных фондов». Сама должность требует ставить во главу угла задачу оптимального расходования госсредств, на чем всегда и настаивал Кудрин, напоминает Пожалов: «В конечном итоге в российской системе госуправления реальный вес органа власти зависит от личности его руководителя, а не номинального места в иерархии».

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