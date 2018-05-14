Почему Никол Пашинян опасается за суверенитет Армении, глядя на Россию

С юности Никол Пашинян делал себе имя на критике власти. Теперь власть у него руках, но оправдать ожидания народа будет трудно

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Пашинян уже не сможет дистанцироваться от непопулярных мер и будет нести ответственность за текущее состояние дел как представитель власти, а не как ее критик», – считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов.

Сейчас Пашинян пользуется огромной поддержкой. «Главной его проблемой становятся огромные ожидания, которые ему просто не по силам оправдать», – вторит Маркедонову ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин. От него ждут, что он пересажает коррупционеров, удалит от власти олигархов, поднимет жизненный уровень людей.

Практически того же мнения и политолог из Еревана, директор Института Кавказа Александр Искандарян: «Основная трудность для Пашиняна – это то, что ожидания, которые есть у населения, не очень осуществимы. Эти ожидания таковы, что если будет отстранено условно 100 человек от власти, то Армения превратится в Швейцарию, наступит счастье, справедливость одновременно с развитием и компетентностью. Этого не может быть по определению. Начнется падение рейтинга, разочарование. Это проблема, с которой предстоит столкнуться Пашиняну, как приходится сталкиваться всем лидерам такого рода изменений».

Искандарян уверен, что изначальным условием успеха для Пашиняна стала очень низкая легитимность власти: «Он несомненно талантливый оратор, может владеть вниманием публики. Но на вопрос о том, мог бы точно такой же человек сделать то же самое, что он сделал в Армении, в условной Голландии, [ответ] конечно, нет. В Армении найти человека, который бы это совершил, было, по сути, технической задачей, что, собственно, и было сделано, но это все было сделано на фоне низкой легитимности политической системы и социального недовольства».

Один из главных лозунгов Пашиняна – демонополизация экономики. Почему армяне вышли на улицы, рассуждает Макаркин. Стандартный ответ – из-за бедности. Но на самом деле многие протестующие принадлежали к среднему классу. Эти люди больше не хотят терпеть несправедливости, считает Макаркин, в частности, в экономическом устройстве: экспортом апельсинов на краснодарский рынок занимается одна компания, импорт бананов монополизировала другая...

В Армении остановился транспорт Ереван, 2 мая. Пашинян призвал своих сторонников блокировать все аэропорты и дороги страны. Пашинян может не только собирать огромные массы людей, но также, к примеру, парализовать транспортную инфраструктуру, говорит Александр Искандарян из Института Кавказа. Во время недавней бархатной революции на площади Республики в Ереване в отдельные дни собиралось более 200 000 человек.

Когда парламент Армении со второго раза все же избрал Пашиняна премьер-министром, исход голосования решили во многом представители национальных меньшинств и олигархи, обращает внимание Макаркин. Крупный бизнесмен Гагик Царукян, которого прежде Пашинян обвинял и разоблачал, теперь, напоминает Макаркин, стал его опорой – как же быть с требованием улицы искоренить монополии и равноудалить олигархов?

Приход к власти в Армении Пашиняна – исключительное явление в постсоветской истории, считает старший научный сотрудник лаборатории анализа международных проблем МГИМО Николай Силаев, в отличие от Виктора Ющенко, Петра Порошенко и Михаила Саакашвили это не перешедший в оппозицию представитель прежней элиты, а классический активист, издатель оппозиционной прессы, умеющий мобилизовать протестно настроенных людей. Пашинян опередил многих ветеранов армянской политики, показал, что хорошо умеет вести переговоры в сложнейших условиях, в частности с представителями республиканской партии. Теперь ему предстоит эволюция из лидеров протеста в управленцы и государственники, очень интересно, как ему удастся ее пройти.

Как Пашиняну помог председатель ПАСЕ

Никол Пашинян родился 1 июня 1975 г. в Иджеване. Однажды в судебном процессе против политика его спросили об образовании. «Трудно сказать», – ответил Пашинян. В зале послышался смех, пишет агентство News.am. В 1995 г. Пашиняна исключили с отделения журналистики филологического факультета Ереванского государственного университета за пару недель до выпускных экзаменов. Официально – из-за прогулов. Неофициально – из-за публикаций о коррупции в вузе и критических статей о руководстве страны. Потом Пашинян выкладывал в Facebook сканы зачетки, чтобы показать, что был отличником.

Произошла эта история во времена президентства Левона Тер-Петросяна. Позже они с Пашиняном стали союзниками.

Поработав несколько лет в различных изданиях, Пашинян в 1998 г. учредил свою газету – «Орагир» («Дневник»). «Для нас борьба за свободу печати началась в 1999 г., вскоре после того, как мы основали нашу газету <...> Она произвела немедленный эффект, но не такой, как мы рассчитывали. В течение 1999 г. против нас было подано больше судебных исков, нежели против всех армянских СМИ с момента получения независимости в 1991 г.», – писал Пашинян в статье для Project Syndicate. По его словам, один из судов грозил обернуться заключением. «По счастливому стечению обстоятельств, – продолжает он, – в день заседания суда лорд Рассел Джонстон, тогда председатель ПАСЕ, был в Армении. Джонстон высказал в разговоре с властями мнение о моем деле, они решили не сажать меня в тюрьму». Его приговорили к году тюрьмы с отсрочкой наказания: «Я остался на свободе, только под наблюдением полиции».