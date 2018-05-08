Как Никол Пашинян пришел к власти в Армении

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«Пашинян является всем для каждого – он чистый лист и сосуд для каждого чувства», – говорят эксперты о лидере оппозиции Gleb Garanich / Reuters

Никол Пашинян, который еще два месяца назад был малоизвестным депутатом от оппозиции, во вторник был избран премьер-министром Армении. В интервью Financial Times он пообещал, что страну ждут большие перемены после двух десятилетий стагнации, и рассказал, как партия предыдущего премьера Сержа Саргсяна поддержала его, когда он находился в следственном изоляторе.

Начатые Пашиняном протесты в апреле привели к отставке Саргсяна, который после 10 лет на посту президента попытался остаться у власти, заняв должность премьера. По словам Пашиняна, он планировал протесты около года с тех пор, как его оппозиционная коалиция выиграла лишь девять мест на парламентских выборах. По его мнению, у правящей партии на тех выборах было нечестное преимущество. «Они лишились власти, потому что были не способны видеть очевидные вещи. Теперь они не могут не видеть реальности», – заявил Пашинян.