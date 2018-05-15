Зорькин опроверг информацию о своем уходе из Конституционного суда

В отличие от президента для председателя КС нет каких-либо ограничений по сроку работы на своем посту. На фото: председатель КС Валерий Зорькин и президент России Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин опроверг информацию о своей грядущей отставке. «Нет-нет», – ответил он на просьбу «Ведомостей» подтвердить или опровергнуть свою отставку. «И слухами питается она», – добавил Зорькин.

В понедельник агентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванный осведомленный источник сообщило, что в этом году Зорькин может уйти в отставку. Собеседник не исключил, что место Зорькина во главе КС займет начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева. Ее он назвал «одним из самых достойных кандидатов» на эту должность.

В КС помимо Брычевой на позицию судьи может «в скором времени» перейти и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, утверждал источник «РИА Новости».

Собеседник агентства называл причиной смены председателя КС здоровье 75-летнего Зорькина. «Его полномочия главы КС недавно были продлены, но Валерий Дмитриевич сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента», – говорит источник.

Зорькин был переназначен председателем КС в конце января 2017 г. Это уже пятый его срок на этом посту подряд. В 1991 г. Зорькин стал первым руководителем новообразованного КС, но после событий сентября – октября 1993 г., когда суд встал на сторону Верховного совета в противостоянии с Кремлем, Зорькин работал в качестве рядового судьи. В 2003 г. он вновь возглавил КС.

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