Памфилова предложила перенести единый день голосования

По ее словам, сентябрь – самое неудачное время для выборов

«Явно сентябрь - неудачное время, самое неудачное», - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома Евгений Разумный / Ведомости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду предложила перенести Единый день голосования с сентября на конец октября, передает «Интерфакс».

«Нам надо изменять, и мы вышли с такой инициативой - изменить дату единого дня голосования. Потому что явно сентябрь - неудачное время, самое неудачное», - сказала Памфилова. По мнению председателя ЦИК, для выборов лучше подходит конец октября. Преимущества проведения выборов в октябре она не уточнила.

Памфилова добавила, что остается проблема привлечения людей на выборы. По ее словам, одной из мер, которые могли бы ее решить на выборах мэра Москвы, является организация избирательных участков за пределами города.

Создать избирательные участки на выборах мэра за пределами города предложил столичный градоначальник Сергей Собянин. Он внес соответствующий законопроект в Мосгордуму 16 мая.

Сейчас единый день голосования, когда назначаются выборы руководителей регионов, законодательных собраний субъектов и муниципальные выборы, - второе воскресенье сентября. В годы проведения выборов в Госдуму он переносится на третье воскресенье сентября. В этом году единый день голосования пройдет 9 сентября.

Памфилова не впервые критикует выбор сентября для проведения выборов. «Сентябрь - замечательный месяц, но людям не до того», - говорила она в 2017 г. на заседании Совета при президенте по правам человека (СПЧ). Тогда она предложила перенести сентябрьские выборы на октябрь и также мартовские - на апрель. «Март вообще месяц самый грустный, как ноябрь, - грустный, ненастный, гораздо приятнее в апреле, когда все зацветет», - говорила руководитель ЦИК.