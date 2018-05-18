СКР не признал вреда здоровью детей от выброса газа на свалке в Волоколамске

При этом следователи подтвердили, что выброс действительно был

Сильный выброс свалочного газа произошел 21 марта, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились порядка 150 детей Михаил Почуев/ТАСС

На мусорном полигоне «Ядрово» под Волоколамском в марте действительно произошел выброс свалочного газа. Но вреда здоровью людей, которые обратились к врачам, нанесено не было. К такому выводу пришли сотрудники подмосковного управления Следственного комитета России, которые проверяли информацию о массовом отравлении детей.

Вывод сделали на основании судебно-медицинских экспертиз, следует из сообщения следственного управления. У попавших в больницу людей с их согласия взяли анализы. Но следов токсичных веществ - сероводорода, метана, пропана и других - в них не обнаружили, сообщает следственное управление.

«Исходя из заключения химических судебных экспертиз и заключения судебно-медицинских экспертов следует, что вред здоровью обратившихся за медицинской помощью несовершеннолетних не причинен», — сообщило управление.

Данные о выбросе свалочного газа переданы в органы полиции для проведения правовой оценки по ч. 1 ст. 251 УК (загрязнение атмосферы).

Выброс свалочного газа произошел на свалке «Ядрово» 21 марта. За два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились около 150 детей. Школьники жаловались на плохое самочувствие, головную боль и тошноту, в школы вызывали скорую помощь. Анализ воздуха, проведенный активистами накануне массового отравления, показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 87,5 раза.

После этого инцидента губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.

Полигон «Ядрово» работает с 1979 г., он расположен в нескольких километрах от Волоколамска. 14 апреля старый участок полигона («первая карта») перестал принимать мусор, на нем планируют начать работы по сбору и утилизации свалочного газа по голландской технологии. Мусор теперь свозится на новый участок полигона («вторая карта»), который был построен по современным технологиям.

Жители города требуют прекратить свозить мусор под Волоколамск, закрыть полигон, отказаться от строительства нового полигона и мусоросжигательного завода. Они организуют многотысячные митинги, перекрывают дорогу к мусорному полигону, обращаются в суд.

В субботу 12 мая неизвестный обстрелял мусоровоз, ехавший на полигон «Ядрово», водитель получил ранение. Ранее неустановленные лица пытались поджечь полигон. После поджога и обстрела владельцы «Ядрово» задумались о закрытии нового участка свалки.

В июне в Волоколамске должен состояться референдум по вопросу закрытия «Ядрово». Совет депутатов Волоколамска назначил голосование на 17 июня, однако мэр Волоколамска Петр Лазарев допустил, что референдум может быть сдвинут на сентябрь. На голосование будут вынесены два вопроса: «Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов "Ядрово"?» и «Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов "Ядрово"?»

Подмосковье против мусора