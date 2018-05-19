Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались в Виндзорском замке

После свадьбы они получили титулы герцога и герцогини Сассекских

Венчание проходило в часовне на территории главной загородной резиденции британских монархов — Виндзорского замка Dominic Lipinski / AP

В городе Виндзор состоялась церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Венчание проходило в часовне на территории главной загородной резиденции британских монархов — Виндзорского замка. Это уже 16-я королевская свадьба в Виндзоре с 1963 г. Например, там женились принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз.

Меган Маркл прошла к алтарю одна. Ее отец не смог присутствовать на церемонии из-за перенесенной на днях операции на сердце. Ранее сообщалось, что вместо отца актрису поведет к алтарю отец принца Гарри, наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, но он встретил ее только у хоров, где сидели главные члены королевской семьи.

Свадебное платье Меган Маркл создала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер — первый художественный директор-женщина дома Givenchy, сообщил Кенсингтонский дворец. Невеста свела к минимуму количество украшений. Образ дополнили бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 г., которую одолжила королева Елизавета II. Принц Гарри был одет в униформу полка дворцовой кавалерии (Blues and Royals).

Кольца для принца Гарри и Меган были созданы ювелирным домом, который традиционно сотрудничает с королевской семьей. Кольцо Меган, выполненное из уэльского золота, было подарено ей королевой. Кольцо принца Гарри — из платины, с гравировкой.

Гарри и Меган пригласили на торжество не более 600 человек, среди них нет ни европейских монархов, ни политиков. Из знаменитостей на церемонии присутствовали американская телеведущая Опра Уинфри, футболист Дэвид Бекхэм с супругой Викторией, актер Джордж Клуни со женой Амаль, британский актер Идрис Эльба с невестой Сабриной Даур.

Королева Великобритании Елизавета II прибыла на свадьбу в костюме с цветочным принтом и лимонном пальто. Вместе с ней приехал ее супруг принц Филипп.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приглашена на церемонию. Она поздравила принца Гарри и Меган в Twitter. «Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Чудесного дня всем тем, кто присоединится к национальному торжеству в ходе народных гуляний и других мероприятий», — написала она.

Замок, где проходит церемония, окружили толпы фанатов. Как сообщают британские СМИ, в Виндзор к дню свадьбы принца Гарри и Меган Маркл прибыли около 100 000 человек, некоторые приехали за несколько дней до церемонии. Так, телеканал Sky News рассказал про шотландку, которая три дня спала на улице Виндзора, чтобы занять место, откуда она сможет увидеть молодоженов.

Безопасность свадебной церемонии обеспечивают более 4000 полицейских и военных. В Виндзоре установили зоны безопасности с бетонными блоками против автомобилей и камерами видеонаблюдения.

В день свадьбы принц Гарии получил титул герцога Сассекского, сообщил Букингемский дворец. Такое решение приняла бабушка принца Елизавета II. «Принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским, а Меган Маркл после свадьбы станет ее королевским высочеством герцогиней Сассекской», — говорится в сообщении. Гарри занимает шестую строчку в списке претендентов на британский престол.

Как Великобритания готовилась к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл