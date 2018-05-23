Кремль сообщил детали визита Путина на Петербургский форум

За два дня президент России проведет встречи с главами государств, инвесторами и бизнесменами

Путин будет на ПМЭФ 24 и 25 мая Евгений Разумный / Ведомости

Помощник президента Юрий Ушаков сегодня рассказал подробности визита президента Владимира Путина на 22-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая.

В качестве почетных гостей приглашены президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которые посетят Россию с официальными визитами. Всего на форуме ожидается 15 000 участников и около 1400 компаний из России и более чем 70 государств. Форум в этом году проходит под лозунгом «Создавая экономику доверия», на нем будут обсуждаться четыре основные темы: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Технологии для лидерства» и «Человеческий капитал в цифровой экономике».

Путин будет на ПМЭФ 24 и 25 мая. На пленарном заседании форума в пятницу кроме него выступят Макрон, Абэ и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также зампред КНР Ван Цишань. В ходе форума Путин встретится с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и с представителями крупных инвестфондов из 20 стран мира.

Совместно с президентом Франции Путин встретится с представителями российских и французских деловых кругов: ожидается обмен мнениями по вопросам взаимодействия стран в торговле, инвестициях, энергетике и области высоких технологий. На вопрос, будет ли обсуждаться подписание контракта французской Total и «Новатэка» (ранее в интервью газете «Эко» руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что Total примет участие в проекте «Арктик СПГ - 2»), Ушаков ответил, что «как решат президенты».

Синдзо Абэ и Владимир Путин встретятся с представителями российских и японских деловых кругов. Они обсудят совместные проекты в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.

Путин проведет встречу с главами крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций: с представителями Австрии, Великобритании, Германии, Китая. Вместе с ними Путин может обсудить привлечение в российскую экономику иностранных инвестиций, включая создание высокотехнологичных производств. На встрече с руководителями международных информационных агентств президент обсудит внутреннюю и внешнюю политику России.

Как рассказал Ушаков, всего к форуму для подписания подготовлено около 20 соглашений, а также запланированы двусторонние контакты президента России с коллегами: президентом Центральноафриканской Республики Фостен-Аршанжем Туадерой, зампредом КНР Ван Цишанем (с ним должны пройти переговоры по экономическому сотрудничеству). Запланирована и встреча с Кристин Лагард. По словам Ушакова, с ней Путин обменяется мнениями о ситуации в мировой экономике, реформе МВФ и увеличении доли быстроразвивающихся стран в капитале фонда. Кроме того, у Путина запланирована встреча с президентом Сербии Александром Вучичем.