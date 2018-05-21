Главные вечеринки Петербургского форума – 2018

Закрытые и открытые концерты и показы, которые могут посетить участники форума и горожане

Участники форума и горожане Руслан Шамуков / ТАСС

Петербургский международный экономический форум – мероприятие не только деловое, но и светское. «Ведомости» собрали список закрытых и открытых концертов и показов, которые в дни ПМЭФ могут посетить участники форума и горожане

23 мая

Благотворительный концерт Валерия Гергиева для Музея Фаберже и Еврейского музея

Где и когда: Шуваловский дворец, 18:00–19:30

Как попасть: по приглашению организаторов

Концерт Бориса Гребенщикова, прием оргкомитета и Росконгресса

Где и когда: ресторан Royal Beach, 19:00

Как попасть: по приглашению организаторов

24 мая

Балет Бориса Эйфмана и концерт Валерия Сюткина, прием БКС

Где и когда: Музей Фаберже, 18:00

Как попасть: по приглашению организаторов

Международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge

Где и когда: СКК «М-1 Арена», 19:00–00:00

Как попасть: для участников уровня доступа «премиум» по приглашениям или билеты в свободной продаже

Интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?», ведущий – Александр Друзь

Где и когда: ресторан «Метрополь», 20:00–23:00

Как попасть: для участников уровня доступа «премиум» по приглашениям, обязательная регистрация

Концерт группы «Чайф», квартирник банка «Открытие»

Где и когда: ул. Гороховая, д. 47, 20:30

Как попасть: по приглашению организаторов

Симфонический концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Где и когда: Мариинский театр, 21:00–22:30

Как попасть: билеты в свободной продаже

Выступление Бориса Березовского, прием «Русских сезонов»

Где и когда: Михайловский театр, 21:00–00:00

Как попасть: для участников уровня доступа «премиум» по приглашениям

Выступление Робби Уильямса, вечеринка в честь 25-летия «Мегафона»

Где и когда: планетарий, 21:00

Как попасть: по приглашению организаторов

25 мая

Встреча с авторами фильма «Дело Собчака» – Ксенией Собчак и Верой Кричевской

Где и когда: киноцентр «Великан», 18:00

Как попасть: по приглашению организаторов

Благотворительный гала-концерт виолончелиста Сергея Ролдугина и солистов Мариинского театра

Где и когда: Библиотека им. Б. Ельцина, 19:00–20:30

Как попасть: билеты в свободной продаже

Концерт группы «Несчастный случай» и мультимедиа-шоу

Где и когда: церковь Святой Анны, 19:00–23:00

Как попасть: для участников уровней доступа «премиум» и «стандарт» по приглашениям

Выступление группы «Мумий Тролль»

Где и когда: ресторан «Рибай», 20:00

Как попасть: билеты (бронь столов) в свободной продаже

Выступление «Группировки Ленинград»

Где и когда: ресторан «Гинза», 20:00

Как попасть: билеты (бронь столов) в свободной продаже

Выступление Басты

Где и когда: ресторан Buddha-bar, 20:30

Как попасть: билеты (бронь столов) в свободной продаже