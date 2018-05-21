Главные вечеринки Петербургского форума – 2018
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Петербургский международный экономический форум – мероприятие не только деловое, но и светское. «Ведомости» собрали список закрытых и открытых концертов и показов, которые в дни ПМЭФ могут посетить участники форума и горожане
23 мая
Благотворительный концерт Валерия Гергиева для Музея Фаберже и Еврейского музея
Где и когда: Шуваловский дворец, 18:00–19:30
Как попасть: по приглашению организаторов
Концерт Бориса Гребенщикова, прием оргкомитета и Росконгресса
Где и когда: ресторан Royal Beach, 19:00
Как попасть: по приглашению организаторов
24 мая
Балет Бориса Эйфмана и концерт Валерия Сюткина, прием БКС
Где и когда: Музей Фаберже, 18:00
Как попасть: по приглашению организаторов
Международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) M-1 Challenge
Где и когда: СКК «М-1 Арена», 19:00–00:00
Как попасть: для участников уровня доступа «премиум» по приглашениям или билеты в свободной продаже
Интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?», ведущий – Александр Друзь
Где и когда: ресторан «Метрополь», 20:00–23:00
Как попасть: для участников уровня доступа «премиум» по приглашениям, обязательная регистрация
Концерт группы «Чайф», квартирник банка «Открытие»
Где и когда: ул. Гороховая, д. 47, 20:30
Как попасть: по приглашению организаторов
Симфонический концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
Где и когда: Мариинский театр, 21:00–22:30
Как попасть: билеты в свободной продаже
Выступление Бориса Березовского, прием «Русских сезонов»
Где и когда: Михайловский театр, 21:00–00:00
Как попасть: для участников уровня доступа «премиум» по приглашениям
Выступление Робби Уильямса, вечеринка в честь 25-летия «Мегафона»
Где и когда: планетарий, 21:00
Как попасть: по приглашению организаторов
25 мая
Встреча с авторами фильма «Дело Собчака» – Ксенией Собчак и Верой Кричевской
Где и когда: киноцентр «Великан», 18:00
Как попасть: по приглашению организаторов
Благотворительный гала-концерт виолончелиста Сергея Ролдугина и солистов Мариинского театра
Где и когда: Библиотека им. Б. Ельцина, 19:00–20:30
Как попасть: билеты в свободной продаже
Концерт группы «Несчастный случай» и мультимедиа-шоу
Где и когда: церковь Святой Анны, 19:00–23:00
Как попасть: для участников уровней доступа «премиум» и «стандарт» по приглашениям
Выступление группы «Мумий Тролль»
Где и когда: ресторан «Рибай», 20:00
Как попасть: билеты (бронь столов) в свободной продаже
Выступление «Группировки Ленинград»
Где и когда: ресторан «Гинза», 20:00
Как попасть: билеты (бронь столов) в свободной продаже
Выступление Басты
Где и когда: ресторан Buddha-bar, 20:30
Как попасть: билеты (бронь столов) в свободной продаже