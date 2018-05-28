Губернаторов Якутии и Магадана сменят бывшие соратник Кириенко и соперник Росселя

В Якутии был долгий межэлитный конфликт, были к Борисову (на фото) претензии и по поводу раскачивания якутского национализма, говорит один из политологов Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Владимир Путин в понедельник принял досрочные отставки руководителей Якутии и Магаданской области Егора Борисова и Владимира Печеного. Борисов проработал почти восемь лет, Печеный – чуть меньше пяти. Причина отставок – состояние здоровья и возраст (Борисову – 63 года, Печеному – 68), говорит человек, близкий к Кремлю. Другой близкий к администрации президента собеседник указывает на итоги президентских выборов в Якутии, где Путин получил худший результат (64,38% при 76,69% по России), а кандидат от КПРФ Павел Грудинин – один из лучших (27,25%).

Кроме того, в Якутии был долгий межэлитный конфликт, были к Борисову претензии и по поводу раскачивания якутского национализма, говорит политолог Евгений Минченко. Не стоит искать политической или бизнес-подоплеки: в Магадане ее нет вовсе, в Якутии она второстепенна, утверждает политолог Виталий Иванов. Печеный – хороший губернатор, и Борисов работал бы до конца второй срок, если бы не здоровье, согласен близкий к Кремлю собеседник.

Врио губернатора до выборов 9 сентября назначены мэры Якутска Айсен Николаев (в Якутии) и Нижнего Тагила Сергей Носов (в Магаданской области). Если бы итоги выборов президента имели решающее значение для Кремля, то Николаев не получил бы этого назначения, уверяет человек, близкий к Кремлю: в Якутске они были одними из худших по региону (60,31% – за Путина, 30,86% – за Грудинина), а отвечал за выборы как раз Николаев. Но у него хорошие отношения с руководством внутриполитического блока Кремля, знает один из собеседников «Ведомостей». Николаев состоял в партии «Союз правых сил» (СПС) одновременно с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Николаев в те же годы избирался от СПС в госсовет Якутии.

Носов, назначенный врио губернатора Магаданской области, – металлург, выходец из Evraz Group Александра Абрамова и Романа Абрамовича. Носов был мэром Нижнего Тагила, а до того работал гендиректором Нижнетагильского металлургического комбината. «Он давно фигурировал в разных губернаторских раскладах. Ясно, что он давно перерос Нижний Тагил и его потенциал превосходит любой индустриальный город. Он, конечно, давным-давно потенциальный губернатор», – считает Иванов. «Носов давно уже был готовый губернатор, его называли кандидатом и на Челябинск, и на Кемеровскую, и на Свердловскую область», – согласен Минченко.

Первая попытка выдвинуть Носова в губернаторы была предпринята в начале 2000-х гг., тогда он в качестве главы только что созданной «Единой России» в Свердловской области проиграл выборы в местное законодательное собрание блоку губернатора региона Эдуарда Росселя и проект был свернут, но периодически вопрос о его назначении губернатором в один из металлургических регионов вновь поднимался, знает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».

Назначение для Носова наверняка неожиданность: ни промышленности, ни интересов Evraz там нет и проявить менеджерские качества ему негде, сожалеет один из близких к Кремлю собеседников «Ведомостей». По данным другого, Носов проходил собеседования для назначения губернатором Челябинской области, возможно, его назначение в Магаданскую область связано с изменением мнения Кремля о челябинском губернаторе Борисе Дубровском.

Принципиальное отличие обоих назначенцев Путина – большой политический опыт, в том числе каждый из них прошел через выборы, говорит Минченко. Кроме того, оба имеют опыт оппозиции к действующим губернаторам: Носов конкурировал с Росселем, а Николаев был оппозиционным депутатом.

Длинной нынешняя серия губернаторских отставок не будет: еще одна, максимум две, сказали два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей». Не исключена отставка губернатора Алтайского края Александра Карлина, говорят собеседники. «На этом будет поставлена точка – до осени», – предсказал один из них.