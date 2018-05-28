Глава Якутии подал в отставку

Алексей Даничев / РИА Новости

Глава Якутии Егор Борисов уйдет в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Он утверждает, что покидает пост главы республики по собственному желанию. «Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию», – написал Борисов.

Борисов объясняет свое решение тем, что недавно прошли президентские выборы в России и были поставлены «абсолютно новые» стратегические задачи на развитие страны. Республике нужен новый руководитель, отмечает Борисов. По его словам, он руководствуется интересами жителей Якутии и государства.

«Начиная свой трудовой путь от простого рабочего до руководителя республики, всегда был в гуще народа, вместе разделяя его радость и горе, был всегда открыт для общения и диалога», – пишет Борисов. В своем обращении он также поблагодарил жителей Якутии за доверие, а президента России Владимира Путина – за поддержку и понимание. «Будьте всегда уверены в лучшем завтрашнем дне Якутии и России», – написал в заключение Борисов.

О том, что Борисов скоро уйдет в отставку, ранее рассказывали источники «Ведомостей». Они также предрекали отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина. Это может быть связано с тем, что в этих регионах был самый высокий уровень протестного голосования на последних выборах президента: Путин получил там свои худшие результаты. Новым главой Якутии может стать мэр Якутска Айсен Николаев, указывал один из собеседников «Ведомостей». В случае с Борисовым президентские выборы действительно могли стать ключевым поводом, отмечал ранее политолог Михаил Виноградов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, согласовал ли Кремль кандидатуру преемника Борисова, сказал только, что Путин в понедельник «будет заниматься региональной проблематикой». Позднее в понедельник Кремль сообщил, что президент принял отставку Борисова и назначил врио губернатора мэра Якутска Айсена Николаева.

Борисову 64 года, он родился в Якутии. Он начинал свою карьеру слесарем-ремонтником, а после получения диплома Новосибирского сельскохозяйственного института стал работать инженером-механиком. После работал вторым секретарем райкома КПСС, председателем районного совета народных депутатов, заместителем министра сельского хозяйства республики, зампредом правительства Якутии, министром сельского хозяйства, также работал директором якутского НИИ сельского хозяйства. С 2003 по 2010 г. Борисов был председателем правительства Якутии. В 2010 г. его назначили главой республики. Сейчас он на втором сроке, который должен был истечь в следующем году.

В статью добавлены комментарий Дмитрий Пескова и информация о назначении Айсена Николаева.

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