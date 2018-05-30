Служба безопасности Украины сообщила, что Аркадий Бабченко жив

Vitalii Nosach / Reuters

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко жив. Сегодня он появился перед камерами.

Бабченко сказал, что лично узнал о готовящемся на него покушении и принял участие в спецоперации, спланированной спецслужбами Украины. «Месяц мы готовили операцию, парни пахали как буйволы. На самом деле оттуда, с той стороны, давили, на исполнение заказа дали три недели», – сказал Бабченко. По мнению журналиста, его убийство было приурочено к Лиге чемпионов в Киеве.

Бабченко не поставил свою жену в известность об инсценировке убийства, следует из его слов. «Отдельно я хотел бы принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Потом я бы очень сильно хотел бы поблагодарить Cлужбу безопасности Украины за то, что спасли мою жизнь», – сказал он.

Вечером 29 мая были распространены сообщения, что Аркадий Бабченко расстрелян в Киеве на пороге собственной квартиры. Он якобы скончался в машине скорой помощи.

Операция спецслужб

Весь инцидент с убийством журналиста был операцией спецслужб, заявил на специальном брифинге руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. По словам Грицака, СБУ располагает данными, что убийство журналиста Бабченко организовывалось по заказу российских спецслужб, а исполнителями должны были стать два гражданина Украины. «По полученным СБУ данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы», – заявил Грицак.

И организатор, и готовившиеся к убийству исполнители задержаны, заявил Грицак. «Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Продолжаются следственные действия с этим гражданином, проводится ряд обысков по местам его проживания, а также временного пребывания», – цитирует руководителя СБУ канал 112.ua.

Детали операции в своем Facebook раскрыл член коллегии МВД Украины Антон Геращенко. Из его поста следует, что операцию совместно провели СБУ, Национальная полиция и прокуратура, причем о ней знал очень ограниченный круг лиц. «Это было сделано, чтобы предотвратить малейшую возможность утечки информации. Для этого правоохранителям пришлось пойти на масштабную информационную спецоперацию. Именно для этого были сделаны и опубликованы постановочные фото якобы убитого Аркадия Бабченко и распространены фотороботы якобы киллера с кавказской внешностью», – написал Геращенко.

Широкое освещение «убийства» Бабченко, в том числе по официальным каналам Национальной полиции, было необходимо, чтобы «проследить и задокументировать цепочку от киллера к организаторам и заказчикам». «Нужно было создать у них полную уверенность в том, что заказ выполнен, и заставить их предпринять ряд действий, которые будут задокументированы следствием», – сообщил Геращенко.

Утечек информации не было ни до, ни после операции, утверждает член коллегии МВД. «Это говорит о том, что мы научились воевать и на невидимом фронте противостояния российским спецслужбам... Тем, кто льет грязь на наших правоохранителей без причины и повода, обвиняя их в непрофессионализме, сегодня должно быть стыдно», – подытожил Геращенко.

Реакция на «воскрешение»

«То, что Бабченко жив, – лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно», – написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сожалею, что Бабченко принял участие в провокации украинских спецслужб. Отношу инсценировку к серии бредовых действий украинских властей на российском направлении», – сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев («Интерфакс»).

«Второй прокол у наших спецслужб. И Скрипаль жив, и Бабченко. Всем здоровья», – галерист Марат Гельман.

«Всем, кто просил прощения у мертвого Бабченко, надо теперь и с живым мириться. На самом деле, давно не было таких хороших новостей. Аркадий, живи!» – журналист Александр Плющев.

«Не могу понять, это самая блистательная или самая идиотская вещь, которую я видел в жизни. Скорее и то и другое... Судя по всему, Украина потратила на инсценировку убийства Бабченко намного меньше усилий, чем на расследование реального убийства журналиста Павла Шеремета. Или даже на допрос подозреваемых со связями со спецслужбами Украины», – корреспондент Financial Times в Москве Макс Седдон.