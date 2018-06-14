Кремль усилил контроль над законотворчеством Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин расширил задачи своей администрации, поручив ей организовывать подготовку поправок к законопроектам, принятым Госдумой. Это изменение наряду с другими внесено в положение об администрации президента — указ президента опубликован в четверг, 14 июня.

Согласно действовавшему до сих пор положению об администрации ее законотворческие функции ограничивались организацией подготовки законопроектов, которые вносились в Госдуму президентом. Кроме того, администрация готовила проекты заключений на принятые Думой законопроекты и предлагала президенту подписать их или отклонить.

На самом деле до сих пор администрация всегда активно участвовала в законотворческом процессе, нередко именно ее поправки радикально меняли законопроекты в процессе их принятия Думой, говорили ранее многочисленные собеседники «Ведомостей» в палате. В большинстве случаев настоящие авторы резонансных изменений не назывались, а подготовленные в Кремле поправки вносились от имени депутатов, уточняли источники. Кто именно будет вносить в Госдуму поправки, подготовленные администрацией, в указе президента не уточняется.

Собеседник в правовом управлении Госдумы подтверждает, что такая возможность у администрации была и раньше: «Естественно, правовое управление администрации готовило и вносило поправки через депутатов: президент - субъект законодательной инициативы, подразумевается, что и поправки он также может предоставлять».

Понятно, что и раньше была такая возможность, соглашается с думскими собеседниками собеседник, близкий к администрации. Но, по его словам, она была «окольная». «У президента должна быть прямая возможность реализовывать свои конституционные полномочия как субъекта законодательной инициативы на всем законотворческом цикле», - подчеркивает чиновник. «Может быть, он и не будет этим часто пользоваться, но возможность теперь такую создали», - добавляет он.

Политолог Николай Миронов считает, что нововведение упрощает процедуру для администрации: «Теперь не нужно будет договариваться о внесении поправок депутатами и специально их готовить, можно будет ограничиться письмом с поправками на имя председателя Госдумы».

Это приведение ситуации из де-факто в де-юре, считает политолог Андрей Колядин. Администрация президента всегда принимала деятельное участие в корректировке законодательства страны, замечает он: «Сейчас сможет это делать в соответствии с новым указом президента».

Новое положение не предполагает, что поправки будет вносить администрация - поправки будет вносить сам президент, а администрация — готовить предложения о таких поправках, наряду с заключениями на принятые в первом чтении законопроекты, разъясняет политолог Александр Пожалов.

«С институциональной точки зрения это закрытие правовой лакуны, так как действительно выглядело странным, что президент как главный субъект права законодательной инициативы может только вносить в парламент законопроекты, а затем подписывать или накладывать вето на вышедшие из Совета Федерации законы», - отмечает эксперт. Право у президента внести поправки на стадии второго чтения от своего имени должно быть - так же, как этим правом сейчас постоянно пользуется правительство, говорит Пожалов. «В отсутствие такого права администрации приходилось продвигать свои поправки через доверенных депутатов и сенаторов либо влиять на правительство, то есть формально обходными путями, однако это негативно влияло на прозрачность законотворческих процедур. И в нынешнем созыве Госдумы много внимания уделялось тому, чтобы уменьшить объем непрозрачного лоббизма разных ведомств под видом депутатских поправок», - добавляет он.

По мнению Пожалова, по большинству законопроектов этот механизм окажется «спящим», так же, как до сих пор остается «спящим» институт президентских сенаторов, в спорах вокруг введения которого в законодательство в свое время было сломано немало копий. «Использование этого права президентом будет носить явный политический, а значит - редкий характер, когда потребуется отделить Путина от непопулярных правительственных реформ или резонансных депутатских законопроектов, продемонстрировать обществу личный вклад Путина в защиту прав россиян. Вполне допускаю, что президентские поправки второго чтения мы увидим уже к правительственному законопроекту о повышении пенсионного возраста, который вносится в весьма жестком варианте и чреват дальнейшим снижением рейтинга всех институтов власти, уже наметившегося с середины мая», - предполагает эксперт.

Этот механизм позволяет окончательно ликвидировать практику, когда президент использует право вето на принятые парламентом законы, так как в противном случае будет получаться так, что администрация просмотрела «угрозу» и вовремя не предложила президенту исправить законопроект поправками второго чтения, утверждает Пожалов.