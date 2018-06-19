Основатель «СУ-155» Михаил Балакин будет баллотироваться на пост мэра Москвы

«Балакин сможет выгодно оттенять Сергея Собянина и сыграть роль антигероя», – сказал человек, близкий к администрации Максим Стулов / Ведомости

Бывшего владельца компании «СУ-155», депутата Мосгордумы Михаила Балакина в среду партия «Союз горожан» планирует выдвинуть кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом «Ведомостям» сказал близкий к партии человек и подтвердил собеседник, близкий к мэрии. О том, что Балакин может стать кандидатом в мэры, «Ведомости» писали две недели назад. «Ведомости» ожидают ответа от представителя Балакина.

Партия «Союз горожан» входит в пул партий политтехнолога Андрея Богданова. Богданов сказал «Ведомостям», что завтра пройдет собрание московского отделения «Союза горожан», где будут обсуждаться кандидаты на пост мэра: «Я в московскую организацию особо не лезу, поэтому не могу сказать, кто именно будет обсуждаться».

«СУ-155» была создана в 1993 г. Балакиным на базе возглавляемого им строительного управления Главмосстроя. Объединяла 85 промышленных предприятий и строительных организаций. В числе проектов СУ-155 были реконструкция Большого театра, строительство Фундаментальной библиотеки МГУ, всесезонного горнолыжного комплекса «Снеж.ком». «СУ-155» стала первой крупной кампанией, объекты которой пришлось достраивать государству, когда более 49 000 покупателей в 14 регионах рисковали остаться без квартир. В итоге обязательства «СУ-155» фактически взяла на себя «дочка» АИЖК (сейчас – «Дом.РФ») – банк «Российский капитал». «Балакин сможет выгодно оттенять Сергея Собянина и сыграть роль антигероя», – объяснял возможную роль Балакина в мэрской кампании человек, близкий к администрации.

В мае «РИА Новости» сообщали, что Арбитражный суд Москвы отложил на 19 июля рассмотрение дела о банкротстве Балакина. Дело о банкротстве Балакина было возбуждено по заявлению Сбербанка еще в 2015 г. На тот момент долг экс-владельца «СУ-155» перед госбанком составлял более 324 млн руб. Балакин постепенно гасил задолженность. На заседании в мае 2017 г. представитель Сбербанка заявил, что у Балакина нет обязательств перед банком в размере, необходимом для признания гражданина банкротом (500 000 руб.). Суд оставил без рассмотрения заявление Сбербанка о банкротстве экс-владельца «СУ-155». Представитель еще одного кредитора Балакина – Росбанка, обязательства перед которым первоначально составляли около 2 млрд руб., – сообщил в суде, что банк переуступил свои права требования компании «Алмаз-инвест». Суд произвел процессуальную замену заявителя и по ходатайству нового кредитора отложил слушания, чтобы дать ему возможность ознакомиться с материалами дела.

«Если бы выборы были конкурентными, а не референдумными, участвующие в них оппоненты власти выглядели независимыми, а не выдвигались бы от «богдановских» политтехнологических партий, то Балакин – представитель обанкротившегося застройщика, от которого в Москве осталось больше всего обманутых дольщиков и пайщиков, – видимо, должен был бы стать главным аллергеном для обманутых дольщиков и тех градостроительных активистов, которые недовольны уплотнительной застройкой в ряде районов Москвы», – говорит политолог Александр Пожалов. Тогда его можно было бы преподносить как представителя «крупного строительного капитала, рвущегося обратно во власть», переключать на него имеющиеся претензии к градостроительной политике властей и крупным застройщикам, считает эксперт. Однако, по его мнению, Балакин не способен выглядеть такой независимой фигурой для градостроительных активистов и независимых муниципальных депутатов, поскольку он депутат Мосгордумы по освобожденному под него «Единой Россией» округу, а выдвигать его будет партия-спойлер, говорит Пожалов.

«Муниципальный фильтр как раз и должен отсекать таких имитационных кандидатов. Еще один плюс в выдвижении большого количества имитационных кандидатов в системе с муниципальным фильтром – растащить голоса свободных и единороссовских муниципальных депутатов между множеством мелких кандидатов, чтобы в итоге не зарегистрировать никого из них, оставив на выборах только кандидатов от крупных и социологически значимых партий», – считает Пожалов.