Эксперты Алексея Кудрина говорят о снижении протестной активности в регионах

Однако выступления против пенсионной реформы могут объединить тех, кто раньше протестовал по самым разным темам

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Протестная активность в регионах снизилась Андрей Гордеев / Ведомости

Впервые за последние три года к концу 2017 г. протестная активность в регионах начала снижаться из-за президентской кампании и стабилизации экономической ситуации, однако риски протестных выступлений в будущем будут расти. Возможные акции против пенсионной реформы смогут объединить тех, кто раньше участвовал в протестах по локальной тематике. Об этом говорят авторы мониторинга социально-экономической и политической напряженности в регионах России, который проводит Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина.

Снижение протестной активности связано в том числе со спадом антикоррупционных митингов. С 2015 до середины 2017 г. протестная активность увеличивалась с каждым полугодием за счет акций, связанных с социальной и локальной тематикой. При этом в регионах с повышенными рисками сокращения социальных доходов уровень протестной активности обычно меньше. Среди регионов, где есть по два фактора социально-экономической напряженности (оценивается внутриполитическая ситуация, социально-экономические риски, протестная активность), – Кабардино-Балкария, Дагестан, Алтайский край, Кемеровская, Ростовская области, Москва. Больше всего было выступлений, связанных с политикой и выборами, потом с гуманитарными проблемами, городской средой и экологией, протесты вкладчиков, дольщиков и т. д. Низкое качество политических институтов и невозможность граждан влиять через них на власть приводят к стихийным протестам, что показали события в Кемеровской и Московской областях.