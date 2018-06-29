Политика / Безопасность и право

Суд вернул Феоктистову два миллиона долларов

Генерал ФСБ лично пришел на заседание, где решалась судьба переданных Улюкаеву наличных
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Замоскворецкий суд Москвы в пятницу удовлетворил ходатайство о возвращении генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн наличных, которые главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин передал в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву в ходе оперативного эксперимента. Феоктистов, выступивший в процессе свидетелем обвинения, лично пришел на заседание. Осужденный экс-министр участвовал в заседании по видео-связи из колонии.

Вопрос о возврате денег Феоктистову суд рассматривает в закрытом режиме. Об этом просила ФСБ. «Категорически возражаю, ваша честь!» – заявил Улюкаев, узнав о ходатайстве спецслужбы. Адвокат экс-чиновника Лариса Каштанова напомнила суду, что Феоктистов уже не является сотрудником ФСБ. Однако суд встал на сторону ФСБ.

На оглашение решения корреспондентов запустили в зал. При этом приставы выстроились перед Феоктистовым стеной, закрывая его от объективов камер. «Съемка участников процесса без их согласия запрещена», – настаивал прокурор.

Как говорил ранее адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев, предназначавшиеся Улюкаеву деньги передал Феоктистову его знакомый. «Согласно показаниям Феоктистова, $2 млн он взял у своего знакомого, частного инвестора. При этом он не объяснял ему причин, он до сих пор не знает, для чего эти деньги были. Он просто принес их в Роснефть», – пояснял адвокат. Гриднев подчеркивал, что аналогичное привлечение частных средств для оперативного эксперимента по делу экс-руководителя ГУЭБиПК Дениса Сугробова расценивалось как преступление.

В итоге суд признал Феоктистова владельцем $2 млн и постановил вернуть наличные по принадлежности. Решение огласила судья Лариса Семенова. Прокурор Павел Филипчук разъяснил, как будут возвращать деньги: вещдок хранится в специальной ячейке в банке, куда Феоктистов должен будет явиться с решением суда в сопровождении представителя следствия, у которого будет постановление о признании денег вещественным доказательством (в нем перечислены номера купюр). Феоктистов получит деньги на основании этих двух документов.

Как следует из постановления, оглашенного судьей, Феоктистов находится под государственной защитой.

Улюкаева задержали в офисе «Роснефти» в ноябре 2016 г. сотрудники ФСБ после того, как министр принял от Сечина сумку с деньгами. Заявление о вымогательстве Улюкаевым взятки написал в ФСБ Феоктистов, на тот момент руководитель службы безопасности «Роснефти».

В середине апреля Мосгорсуд оставил в силе обвинительный приговор Улюкаеву и подтвердил назначенный ему восьмилетний срок и штраф в размере 130,4 млн руб. Улюкаев свою вину не признает, он подал кассационную жалобу на приговор. Сейчас бывший чиновник отбывает наказание в колонии строгого режима в Тверской области.

Все вещественные доказательства по делу, кроме наличных, а именно – сумка, в которой передавались деньги, и подарочная корзина «Роснефти» с колбасными изделиями и вином – были уничтожены.

Комментарии  ()
starshinov343
08:10 29.06.2018
В ОПГ все по понятиям
10
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