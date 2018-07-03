Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4600 от 03.07.2018 под заголовком: Министров зацепило реформой

Доверие россиян к Шойгу и Лаврову упало вслед за рейтингами Путина

Заодно снизилось и недоверие к внесистемным оппозиционерам
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Рейтинги доверия самых популярных российских министров – Сергея Шойгу (Минобороны) и Сергея Лаврова (МИД) – резко снизились за последние полгода, следует из данных «Левада-центра». Вслед за падением уровня доверия к президенту Владимиру Путину (с 60 до 48%) и премьеру Дмитрию Медведеву (с 12 до 9%), вызванным объявлением о повышении пенсионного возраста, доверие теряют и министры, не причастные к этой реформе: рейтинг доверия к Шойгу снизился с 31 до 19%, к Лаврову – с 25 до 14%.

В то же время антирейтинги оппозиционных политиков уменьшились почти вдвое: уровень недоверия к Алексею Навальному – с 13 до 6%, к Ксении Собчак – с 30 до 15%. Снизился и уровень недоверия к либеральным системным политикам – председателю правления «Роснано» Анатолию Чубайсу (с 10 до 3%) и главе Счетной палаты Алексею Кудрину (с 4 до 3%). Сильнее всего антирейтинг с января вырос у Медведева – с 15 до 30%, у Путина рост тоже почти двукратный – с 6 до 11%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике