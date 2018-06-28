«Левада-центр» зафиксировал снижение уровня одобрения Путина и правительства

Максим Стулов / Ведомости

«Левада-центр» вслед за ВЦИОМ и ФОМ зафиксировал снижение рейтингов одобрения президента. Если в мае 2018 г. 79% респондентов «Левада-центра» говорили, что одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента, то в июне их стало до 65%, а доля неодобряющих выросла с 20% до 31%. Также снизилось одобрение деятельности правительства – с 43% в апреле до 34%, а неодобрение выросло с 51% до 61% (о правительстве не спрашивали в мае в связи с его отставкой и формированием).

По данным «Левада-центра», снизилась также доля тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, – с 56% в мае до 46% в июне. Доля тех, кто говорит, что страна идет по неверному пути, напротив, выросла – с 27% до 42%. Снижение социальных показателей, включая одобрение деятельности руководства страны, наблюдается с марта 2018 г., с окончанием выборов президента, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков, ухудшаются оценки экономического положения в стране, а население беспокоится не только из-за пенсионной реформы, но и в целом из-за неопределенности положения дел как внутри страны, так и на внешней арене.

На прошлой неделе, по данным ФОМ, электоральный рейтинг президента Владимира Путина упал с 62% до 54%, а доля доверяющих ему – с 75% до 67%, одобряющих его деятельность – с 75% до 69%. Работой председателя правительства Дмитрия Медведева доволен 31% опрошенных против 34% неделей ранее, доверяют ему 29% респондентов (33%), не доверяют – 60% (55%).

По версии ВЦИОМ, доверие к Путину снизилось с 45,4% до 42% (худший результат с декабря 2013 г.), одобрение деятельности – с 77,1% до 72,1% (показатель начала марта 2014 г., до присоединения Крыма). Деятельность Медведева одобряют 38,5% против 41,7% неделю назад, не одобряют – 44,7% (39,8%): число недовольных работой председателя правительства превысило число довольных впервые с мая 2006 г.

Согласно ФОМ, 25% россиян назвали главным событием недели решение о пенсионной реформе, а 26% – чемпионат мира по футболу.

Социологи объяснили снижение рейтингов главных политиков России объявлением о пенсионной реформе.

Резкое снижение рейтингов президента Владимира Путина связано с планами проведения пенсионной реформы, говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Я бы не стал сгущать краски. Безусловно, инициатива правительства в плане пенсионной реформы – это очень социально значимая, резонансная тема. Она подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению. Напомню, что на данной стадии президент не принимает участия в обсуждении этой темы. Резонансность темы влияет на волатильность рейтинговых показателей». Владимир Путин «очень прагматично» относится к колебаниям рейтинга, заверил Песков: «Для него главное – исполнение своих обязанностей. Он никогда не оглядывается на свой рейтинг. Для него интересы людей превыше всего».

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров