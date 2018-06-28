«Левада-центр» зафиксировал снижение уровня одобрения Путина и правительства

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Максим Стулов / Ведомости
«Левада-центр» вслед за ВЦИОМ и ФОМ зафиксировал снижение рейтингов одобрения президента. Если в мае 2018 г. 79% респондентов «Левада-центра» говорили, что одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента, то в июне их стало до 65%, а доля неодобряющих выросла с 20% до 31%. Также снизилось одобрение деятельности правительства – с 43% в апреле до 34%, а неодобрение выросло с 51% до 61% (о правительстве не спрашивали в мае в связи с его отставкой и формированием).
По данным «Левада-центра», снизилась также доля тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, – с 56% в мае до 46% в июне. Доля тех, кто говорит, что страна идет по неверному пути, напротив, выросла – с 27% до 42%. Снижение социальных показателей, включая одобрение деятельности руководства страны, наблюдается с марта 2018 г., с окончанием выборов президента, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков, ухудшаются оценки экономического положения в стране, а население беспокоится не только из-за пенсионной реформы, но и в целом из-за неопределенности положения дел как внутри страны, так и на внешней арене.
На прошлой неделе, по данным ФОМ, электоральный рейтинг президента Владимира Путина упал с 62% до 54%, а доля доверяющих ему – с 75% до 67%, одобряющих его деятельность – с 75% до 69%. Работой председателя правительства Дмитрия Медведева доволен 31% опрошенных против 34% неделей ранее, доверяют ему 29% респондентов (33%), не доверяют – 60% (55%).
По версии ВЦИОМ, доверие к Путину снизилось с 45,4% до 42% (худший результат с декабря 2013 г.), одобрение деятельности – с 77,1% до 72,1% (показатель начала марта 2014 г., до присоединения Крыма). Деятельность Медведева одобряют 38,5% против 41,7% неделю назад, не одобряют – 44,7% (39,8%): число недовольных работой председателя правительства превысило число довольных впервые с мая 2006 г.
Согласно ФОМ, 25% россиян назвали главным событием недели решение о пенсионной реформе, а 26% – чемпионат мира по футболу.
Социологи объяснили снижение рейтингов главных политиков России объявлением о пенсионной реформе.
Резкое снижение рейтингов президента Владимира Путина связано с планами проведения пенсионной реформы, говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Я бы не стал сгущать краски. Безусловно, инициатива правительства в плане пенсионной реформы – это очень социально значимая, резонансная тема. Она подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению. Напомню, что на данной стадии президент не принимает участия в обсуждении этой темы. Резонансность темы влияет на волатильность рейтинговых показателей». Владимир Путин «очень прагматично» относится к колебаниям рейтинга, заверил Песков: «Для него главное – исполнение своих обязанностей. Он никогда не оглядывается на свой рейтинг. Для него интересы людей превыше всего».
Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixaby
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд, и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет