ЦИК счел интерес наблюдателей к видеозаписям с участков праздным любопытством

Речь идет не об электронном подсчете, а о живых людях, которые в ручном режиме просматривают видеозаписи с участков Евгений Разумный / Ведомости

Подсчет явки избирателей по материалам видеонаблюдения на участках не предусмотрен действующим законодательством, а кроме того, требует более высокого уровня технического оснащения участков, заявила в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Так она прокомментировала итоги расследования активистов и наблюдателей – они кропотливо изучили видеозаписи, сделанные на избирательных участках в день голосования.

Во многих случаях, по их данным, официально зафиксированная в протоколах явка заметно превышает количество избирателей, попавших в объективы камер видеонаблюдения.

«Это чисто спекулятивный механизм», – оценила усилия наблюдателей и активистов Памфилова. Во-первых, неясно, на основании каких видеозаписей сделаны подсчеты: материалы видеонаблюдения в Центризбиркоме или избирательных комиссиях не запрашивались. Во-вторых, видеоаналитика требует специального оборудования, специального программного обеспечения и даже эти сложные алгоритмы дают погрешность 10-15%, именно поэтому Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не рекомендует к использованию видеозаписи, подчеркнула Памфилова. На систему видеонаблюдения на выборах президента в 2018 г. потратили 2,7 млрд руб., а стоимость видеокамер составила всего 46 млн руб., привела она еще один аргумент: видеотехника, необходимая для электронного подсчета явки, обошлась бы в 5 млрд руб. Внедрение такой техники – вопрос для обсуждения, признает Памфилова, а «псевдоэкспертные потуги в этом направлении выеденнного яйца не стоят».

На самом деле речь идет не об электронном подсчете, а о живых людях, которые в ручном режиме просматривают видеозаписи с участков, и в таком режиме материалов видеонаблюдения вполне достаточно, возражает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. Именно собранные активистами «Голоса» видеозаписи стали основой для исследования, сделанного коалицией наблюдателей: на 233 участках они насчитали расхождение уже в 80 000 человек. Материалы видеонаблюдения предоставляют очевидные данные – на них ориентируются суды и правоохранительные органы, напоминает Мельконьянц, это не вопрос отсутствия материала, а вопрос желания разобраться. Нужно не прятать голову в песок, а поработать над методологией подсчета, уверен он.

Суды в России неоднократно отказывали наблюдателям, пытавшимся оспорить итоги выборов на основании подсчетов, сделанных с использованием видеозаписи с участков. Законодатель недавно изменил порядок выдачи видео – из открытого доступа передал записи в распоряжение избиркомов, а те просто перестали их предоставлять, поэтому видео с участков на президентских выборах наблюдатели архивировали самостоятельно.

ЦИК сообщал, что всего после президентской кампании получил 196 запросов на видеозаписи: 98, то есть ровно половина, удовлетворены, остальным отказано, так как заявки были составлены некорректно, без ссылок на конкретные нарушения.

«Мы не пошли на поводу у праздного любопытства «дайте нам все, а мы посмотрим», – объяснила такое отношение к запросам Памфилова.