Перед инаугурацией Эрдогана в Турции уволили тысячи военных и полицейских

Все они подозреваются в связях с террористами

Реджеп Тайип Эрдоган HUSEYIN ALDEMIR / Reuters

Власти Турции уволили более 18 000 госслужащих различных министерств и ведомств. Об этом говорится в правительственном «указе, имеющем силу закона», опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete. Такого типа документ является правительственным постановлением и не требует одобрения парламента.

Документ вступает в силу сразу после подписания его членами правительства и президентом и публикации в Resmi Gazete. Своей работы лишились также 199 академиков. Все попавшие под увольнение сотрудники лишаются привилегий госслужащих и не смогут больше работать в госструктурах.

Наибольшее число сотрудников уволено из Главного управления безопасности - почти 9000 человек. Кроме того, президент страны принял решение уволить около 6000 военнослужащих сухопутных сил, авиации и флота. Указом уволены также около 1000 сотрудников министерства юстиции.

Уволенные подозреваются в связях с террористическими организациями и группами, представляющими угрозу национальной безопасности.

Об очередной, самой массовой за последнее время чистке госаппарата власти объявили перед инаугурацией на новый срок президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который победил на президентских выборах в июне. В соответствии с правительственным распоряжением закрыты также три газеты и телеканал, уточняет Hurriyet Daily News.

Инаугурация Эрдогана состоится 9 июля в 16.00 мск в парламенте Турции. В церемонии примут участие премьер-министр России Дмитрий Медведев и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

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