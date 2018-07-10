Политика / Власть

У Путина появился спецпредставитель по цифровизации

Этот пост займет Дмитрий Песков из Агентства стратегических инициатив
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У президента России появился специальный представитель по вопросам цифрового и технологического развития. Им стал сотрудник Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал во вторник, 10 июля, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что и в послании президента, и в майском указе ставилась задача тотальной цифровизации экономики и социальной сферы. Как раз для координации этих задач и назначен Песков», – пояснил представитель Кремля. По его словам, спецпредставитель президента по цифровизации не будет сотрудником администрации президента, а возглавит специальную автономную некоммерческую организацию (АНО), которая «отпочкуется» от АСИ, добавил пресс-секретарь президента. Название новой структуры он уточнить затруднился.

На сайте Кремля и официальном интернет-портале правовой информации указ на момент публикации размещен не был.

В послании Федеральному собранию в марте Путин заявил о необходимости скорейшей цифровой трансформации экономики. В подписанных после инаугурации указах Путин поручил правительству увеличить долю затрат на развитие цифровой экономики в ВВП минимум втрое в 2024 г. по сравнению с 2017 г.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков сообщил, что в министерствах появится должность заместителя министра по цифровому развитию. По словам Носкова, люди, которые займут эту должность, станут «агентами изменений цифровой экономики во всех ключевых министерствах».

Кто пришел на инаугурацию Путина

Комментарии  ()
alexxmac
12:43 10.07.2018
заживем
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