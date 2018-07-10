У Путина появился спецпредставитель по цифровизации

Спецпредставитель президента по цифровизации возглавит специальную автономную некоммерческую организацию (АНО) Кирилл Кухмарь / ТАСС

У президента России появился специальный представитель по вопросам цифрового и технологического развития. Им стал сотрудник Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал во вторник, 10 июля, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что и в послании президента, и в майском указе ставилась задача тотальной цифровизации экономики и социальной сферы. Как раз для координации этих задач и назначен Песков», – пояснил представитель Кремля. По его словам, спецпредставитель президента по цифровизации не будет сотрудником администрации президента, а возглавит специальную автономную некоммерческую организацию (АНО), которая «отпочкуется» от АСИ, добавил пресс-секретарь президента. Название новой структуры он уточнить затруднился.

На сайте Кремля и официальном интернет-портале правовой информации указ на момент публикации размещен не был.

В послании Федеральному собранию в марте Путин заявил о необходимости скорейшей цифровой трансформации экономики. В подписанных после инаугурации указах Путин поручил правительству увеличить долю затрат на развитие цифровой экономики в ВВП минимум втрое в 2024 г. по сравнению с 2017 г.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков сообщил, что в министерствах появится должность заместителя министра по цифровому развитию. По словам Носкова, люди, которые займут эту должность, станут «агентами изменений цифровой экономики во всех ключевых министерствах».

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