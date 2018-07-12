Повышение пенсионного возраста должно было произойти после пенсионной реформы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Будущие пенсионеры вдохновятся пенсионной реформой, если правильно поймут ее суть, надеются власти Андрей Гордеев / Ведомости

Повышение пенсионного возраста должно было стать следствием комплексной пенсионной реформы с улучшением медицинского обеспечения, возможностью трудоустройства людей предпенсионного возраста и глубоким обсуждением этого вопроса, а не результатом внесения законопроекта в авральном режиме. К такому выводу пришли в среду участники специального заседания президентского Совета по правам человека (СПЧ).

Представители власти пытались разъяснить важность реформы. Советник президента Александра Левицкая предложила рассматривать ее в комплексе с майским указом президента и оценивать, в частности, как повышение пенсионного возраста будет увязано со снижением уровня бедности. Председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что внесенный законопроект предполагает «антропометрические изменения одного показателя» и это нельзя называть реформой, но без этого не удастся исполнить поставленную президентом задачу – увеличивать пенсии темпами выше инфляции. Замминистра труда Андрей Пудов уверял, что в 2024 г. средняя пенсия будет 20 000 руб., благодаря повышению пенсионного возраста восстановится баланс трудовых ресурсов, а в случае смягчения правительственных предложений добиться заявленного увеличения пенсий на 1000 руб. в год не получится. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала документ законом «не о повышении возраста, а о повышении пенсий», тоже напомнив о майском указе: «Нужно, чтобы идея повышения пенсий была главной в законопроекте. Мы хотели бы видеть всю подзаконную базу, которая позволила бы выйти на пенсионную реформу».