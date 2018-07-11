Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4606 от 11.07.2018 под заголовком: Без пенсии и без налога

Депутаты обсуждают, как смягчить удар от пенсионной реформы

В правительстве готовы рассматривать наименее существенные из их предложений
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Депутаты от «Единой России» готовятся внести в Госдуму предложения, как смягчить удар, нанесенный законопроектом о повышении пенсионного возраста. Руководство фракции единороссов проведет серию встреч с депутатами, сообщили несколько собеседников во фракции и подтвердили сами депутаты, одна состоялась во вторник утром. С одной стороны, им объявили, что голосование единороссов в первом чтении должно быть консолидированным, говорят собеседники «Ведомостей», с другой – фракция может предложить несколько сопутствующих законопроектов, оформив их отдельным постановлением. В ближайшее время единороссы смогут обсудить его на совещании с председателем правительства Дмитрием Медведевым, знают собеседники.

Единороссы будут настаивать на нескольких принципиально важных положениях: сохранить пенсионный возраст 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), гарантировать дореформенный пенсионный возраст льготникам из двух списков (первый – опасные и вредные условия труда; второй – тяжелые), привязать льготный налог на имущество к биологическому, а не пенсионному возрасту.

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