Депутаты обсуждают, как смягчить удар от пенсионной реформы

Статья опубликована в № 4606 от 11.07.2018 под заголовком: Без пенсии и без налога

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Пока что самое реальное в правке законопроекта о пенсионной реформе – сохранение льготы на имущественный налог за людьми дореформенного пенсионного возраста Евгений Разумный / Ведомости

Депутаты от «Единой России» готовятся внести в Госдуму предложения, как смягчить удар, нанесенный законопроектом о повышении пенсионного возраста. Руководство фракции единороссов проведет серию встреч с депутатами, сообщили несколько собеседников во фракции и подтвердили сами депутаты, одна состоялась во вторник утром. С одной стороны, им объявили, что голосование единороссов в первом чтении должно быть консолидированным, говорят собеседники «Ведомостей», с другой – фракция может предложить несколько сопутствующих законопроектов, оформив их отдельным постановлением. В ближайшее время единороссы смогут обсудить его на совещании с председателем правительства Дмитрием Медведевым, знают собеседники.

Единороссы будут настаивать на нескольких принципиально важных положениях: сохранить пенсионный возраст 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), гарантировать дореформенный пенсионный возраст льготникам из двух списков (первый – опасные и вредные условия труда; второй – тяжелые), привязать льготный налог на имущество к биологическому, а не пенсионному возрасту.