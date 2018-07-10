Топилин заявил о растущей поддержке пенсионной реформы со стороны регионов
Законопроект о повышении пенсионного возраста уже одобрили парламенты 61 региона и география поддержки пенсионной реформы продолжает расширяться, рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
«Положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», – сказал Топилин (его слова приводит пресс-служба Минтруда).
«Цифра растет фактически каждый день, это живой процесс», – подчеркнул он. По словам министра, процесс одобрения региональными парламентами законопроекта «идет во многом с опережением сроков».
Подготовленный правительством законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. Первое чтение законопроекта в Госдуме назначено на 19 июля. До 17 июля регионы должны представить на него свои отзывы.