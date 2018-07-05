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Министр труда спрогнозировал продолжительность жизни после пенсионной реформы

Продолжительность жизни россиян заметно вырастет по окончании переходного периода повышения пенсионного возраста. Это спрогнозировал министр труда Максим Топилин в ходе заседания Общественного совета при министерстве, на котором рассматривался законопроект о пенсионном возрасте.

«К моменту завершения переходного периода, т. е. когда возраст будет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, продолжительность жизни увеличится к уровню 2017 г. у мужчин в 2028 г. на 7,6 года и составит 75,1 года, у женщин к 2034 г. – на 7,64 года и составит 85,28 года», – сказал Топилин.

Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно.

Сегодня мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 г. предстоит прожить 13,4 года, а женщинам, дожившим до 63 лет, – 19,3 года.