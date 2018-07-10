Чемпионат мира по футболу не затмил пенсионную реформу

Как показывают данные социологов, футбол не смог перебить пенсионную повестку ТАСС

Футбольный чемпионат не отвлек внимание от пенсионной реформы – следствием этого стали падение рейтингов власти и нарастание социального пессимизма. Об этом говорится в июньском рейтинге устойчивости регионов фонда «Петербургская политика». При этом, несмотря на наличие недовольных проведением чемпионата, его позитивное восприятие доминировало, власти удалось избежать инцидентов. В то же время, считают эксперты, анонсированное правительством в июне повышение пенсионного возраста помешало праздничной эйфории. Как показывают данные социологов, футбол не смог перебить пенсионную повестку.

Реакцию региональных властей на реформу фонд классифицировал следующим образом: о полной солидарности с ней объявили 11 регионов, осторожно поддержали – 17, мягко дистанцировались – 15, перенесли акцент в пропаганде на социальные меры по компенсации последствий – два (Москва и Подмосковье), в двух регионах – Марийской республике и Хакасии – власть просто утратила инициативу. Но 24 региона, по оценке экспертов, уклонились от содержательной реакции, а еще в 14 регионах нет полной информации о реакции элит. В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал региональные парламенты за пассивность в обсуждении пенсионной реформы. Он заявил, что депутаты слишком рано ушли в отпуск и не спешат высказывать свое отношение к правительственному законопроекту (отзывы должны быть предоставлены до 19 июля).

Полностью прикрыться чемпионатом от негативных последствий реформы властям, конечно, не удалось, но первый удар был смягчен, считает политолог Аббас Галлямов. «Позитивная повестка не рухнула в одночасье, а медленно отступает. Решение об использовании футбола в качестве отвлекающего маневра было правильным с тактической точки зрения, но его одного явно недостаточно. Если других заготовок у властей нет, то рейтинги продолжат снижаться», – предупреждает он. Однозначно утверждать, что без чемпионата протест против реформы стал бы массовым, все же сложно: понятно, что лоялистам трудно сразу встать под знамена Алексея Навального, говорит эксперт. Но процесс начался и позитивные эмоции от футбола лишь смягчают его, считает Галлямов.

Бесспорно, власть рассчитывала спрятать пенсионную реформу за футбольными воротами и отчасти спрятала, рассуждает политолог Андрей Колядин. Но после эйфории наступает похмелье – и проблемы типа пенсионной реформы надо решать обширной и глубокой программой подготовки общества, говорит эксперт. В ней есть место и футболу, но ни один, даже самый большой праздник, не компенсирует угрозу обнищания для людей, уверен он.

Изначально было понятно, что пенсионная реформа начнет публично обсуждаться именно летом и это связано не с чемпионатом, а с политическим календарем, говорит политолог Александр Пожалов: «Пенсионная реформа вписана в цикл бюджетного планирования и реализации майского указа, но новое правительство и роль во властной системе [нового председателя Счетной палаты] Алексея Кудрина – главного идеолога повышения пенсионного возраста – были определены только в конце мая, а уже к осени от правительства требуется представить в Госдуму не только проект бюджета, но и дорожные карты для майского указа». Чемпионат не смог и не мог заместить повестку реформы, но позволил растянуть политическую дискуссию во времени и распылить географию протеста. Без чемпионата у власти и официальных СМИ не было бы сопоставимого позитивного повода для замещения «шоковой» пенсионной новости, считает Пожалов.