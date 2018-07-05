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Кремль опроверг проведение мониторинга отношения населения к пенсионной реформе

Администрация президента не заказывала проведение социологических исследований отношения граждан России к готовящемуся повышению пенсионного возраста, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, – сказал Песков, отвечая на вопрос, проводятся ли в Кремле внутренние исследования мнения граждан о пенсионной реформе. – В данном случае это работа экспертов – делать такие выводы. Пусть они делают выводы, их чем-то аргументируют и подтверждают».

После объявления о пенсионной реформе социологические службы зафиксировали падение рейтинга президента Владимира Путина, правительства и власти в целом. Как сообщали источники «Ведомостей», управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на повышение пенсионного возраста.

По данным близких к Кремлю собеседников «Ведомостей», в администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с предстоящей реформой, в том числе проблемы негативного информационного фона. Два близких к Кремлю источника отметили, что администрация привлекла к решению проблемы негативного информационного фона реформы пул экспертов и политтехнологов, с которыми сейчас работает, тему планируют отыгрывать в самое ближайшее время.

Ранее Песков заявлял, что Путин не участвует в обсуждении пенсионной реформы. «Эта тема прорабатывается экспертами правительства, курирующими министрами, вице-премьерами, уже после внесения [законопроекта в Госдуму] подключатся эксперты в Думе», – говорил представитель Кремля.

Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно.

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