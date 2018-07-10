Политика / Социальная политика

Единороссы начали обсуждать послабления в пенсионной реформе

В Думе говорят о сохранении льгот для пенсионеров
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Думская фракция «Единой России» на этой неделе проведет еще одну серию встреч с депутатами на тему пенсионной реформы, рассказали «Ведомостям» несколько собеседников во фракции и подтвердили сами депутаты. Руководитель фракции Сергей Неверов и его заместитель Андрей Исаев на этой неделе проведут встречи с пятью фракционными группами. Первая уже состоялась во вторник утром, у группы, которую курирует Николай Панков.

Это отдельные рабочие совещания о содержании пенсионной реформы, объясняет собеседник во фракции: до депутатов доводится, что решение фракции в первом чтении должно быть консолидированным, а уже ко второму можно готовить свои предложения.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике