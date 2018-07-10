Единороссы начали обсуждать послабления в пенсионной реформе
В Думе говорят о сохранении льгот для пенсионеров
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Многие не дочитывают закон, не знают, что сохраняется первый и второй список пенсионеров, а это учителя, врачи и еще около тысячи профессий, говорит один из участников встречи
Евгений Разумный / Ведомости
Думская фракция «Единой России» на этой неделе проведет еще одну серию встреч с депутатами на тему пенсионной реформы, рассказали «Ведомостям» несколько собеседников во фракции и подтвердили сами депутаты. Руководитель фракции Сергей Неверов и его заместитель Андрей Исаев на этой неделе проведут встречи с пятью фракционными группами. Первая уже состоялась во вторник утром, у группы, которую курирует Николай Панков.
Это отдельные рабочие совещания о содержании пенсионной реформы, объясняет собеседник во фракции: до депутатов доводится, что решение фракции в первом чтении должно быть консолидированным, а уже ко второму можно готовить свои предложения.
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