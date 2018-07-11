Отзывы регионов на пенсионную реформу стали частью политической игры

Отзывы регионов необходимы для законопроектов совместного ведения, к которым относится и пенсионный проект twitter.com / Mandrazhitskiy

Госдума продолжает сбор отзывов из регионов на законопроект о повышении пенсионного возраста. К вечеру среды в аппарат комитета по труду и социальной политике поступило 23 консолидированных отзыва (от законодательной и исполнительной власти сразу), рассказал «Ведомостям» сотрудник аппарата комитета. По его словам, всего исполнительные органы прислали 55 отзывов, парламенты — 47, но из них оформлены корректно и могут быть зачтены лишь 26.

Первое чтение назначено на 19 июля, отзывы собирают до 17 июля (предположительно в этот же день пройдёт заседание комитета) - таким образом, у неотозвавшихся осталось на это меньше недели.

Отзывы регионов необходимы для законопроектов совместного ведения, к которым относится и пенсионный проект. Как следует из закона об общих принципах организации региональных органов госвласти, в случае, если исполнительные и законодательные органы более чем трети субъектов выскажутся против принятия закона, Дума создает согласительную комиссию. При этом отзыв считается положительным либо отрицательным лишь при единодушном мнении обеих ветвей власти, а если они расходятся, то следует считать, что «мнение не выражено», уточняет закон. Отзыв депутатов к тому же должен быть правильно оформлен - это должно быть именно постановление заксобрания, а не отзыв комитета, что не учитывают или же сознательно используют многие парламенты.

28 июня «Единая Россия» провела расширенное заседание совета руководителей партийных фракций, посвященное совершенствованию пенсионной системы. Вопрос об обсуждении законопроекта в заксобраниях там тоже поднимался, сообщил лидер фракции в Госдуме Сергей Неверов: «У каждого свой график, многие уходят в отпуска - мы им говорили, что им надо обсудить законопроект».

9 июля председатель Думы Вячеслав Володин заявил, что обсуждение законопроекта в регионах пока идет недостаточно активно: «Часть заксобраний ушли в отпуска. Мы законопроект разослали еще в середине июня, но видим, что на сегодняшний день заксобрания не спешат его обсуждать». Уйти в отпуск и перенести обсуждение на осень предпочли, например, Госсовет Татарстана и Мосгордума. Однако уже на следующий день министр труда Максим Топилин заявил о растущей поддержке пенсионной реформы со стороны регионов. Он сообщил, что законопроект уже одобрен 61 регионом и эта «цифра растет фактически каждый день», не уточнив, правда, о каких отзывах идет речь и откуда у него эта информация. По оценке министра, процесс одобрения законопроекта регионами «идет во многом с опережением сроков». Человек, близкий к администрации, сказал «Ведомостям», что эту информацию Топилину предоставили в администрации.

Собеседник, близкий к руководству думской фракции единороссов, ранее говорил «Ведомостям», что отзывы регионов - это вертикаль ответственности администрации президента. Другой человек, близкий к администрации, называет этот вопрос межведомственным, поскольку экспертное сообщество, СМИ и «нюансы прохождения реформы через территории» курируют руководители разных подразделений администрации. Получение отзывов - это не формальность, подчеркивает собеседник в Госддуме: «Отзывы учитываются комитетом при рассмотрении. Главное, что процедура должна быть соблюдена. Давать или нет отзыв - это другой вопрос, но если регионы лишат такой возможности, то это нарушение и основание для жалоб в Конституционный суд». Регионам необходимо обозначить свою позицию, но тема такая, что обсуждать ее не хочется, признается собеседник, близкий к руководству фракции.

Управление внутренней политики президента курирует вопрос направления отзывов, говорит человек, близкий к администрации. По его словам, ни одного отрицательного отзыва не поступило, а значит, юридическая норма об откладывании рассмотрения в первом чтении при наличии трети отрицательных отзывов не будет активирована. Собеседник также подтвердил названную Топилиным цифру, добавив, что консолидированных отзывов к среде было уже 38, но многие из них еще не дошли до Думы. У многих заксобраний назначены заседания на 13 июля, поэтому ситуация будет меняться и сумма отзывов достигнет 70, считает он. В Думе же решили процедурно зацепиться за отзывы, чтобы переложить ответственность, но при принятии законопроекта им все равно придется ее на себя взять, резюмирует собеседник.

История с отзывами — это элемент межвидовой борьбы, комментирует политолог Андрей Колядин: «Каждый хочет угрозы пенсионной реформы сбросить на противника, а плюсы и дивиденды забрать себе, просто они еще не разобрались, что есть угроза, а что - плюс. Поэтому пока чехарда». Но все участники - аппаратчики опытные, добавляет он: «Разберутся и будут мочить друг друга квалифицированно и по делу».