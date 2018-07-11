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Неверов опроверг планы «Единой России» смягчить пенсионную реформу

«Единая Россия» не обсуждает возможность внести поправки о снижении предлагаемого правительством нового пенсионного возраста, сообщил журналистам руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов.

«Совершенно не подтверждается [эта информация], я был сегодня на [фракционной] группе, этот вопрос даже не обсуждался», – ответил Неверов (цитата по «Интерфаксу») на соответствующий вопрос.

«Что касается непосредственно параметров законопроекта, которые предусмотрены к первому чтению, мы их не обсуждаем. Сейчас обсуждаются вопросы занятости, диспансеризации и прочие вещи», – подчеркнул Неверов.

По данным источников «Интерфакса», в законопроект о пенсионной реформе может быть внесена поправка об установлении для женщин возраста выхода на пенсию в 60 лет вместо предлагаемых правительством 65 лет.

Правительственный законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г.

Как рассказывали «Ведомостям» собеседники во фракции «Единая Россия» в Госдуме, единороссы будут настаивать на сохранении пенсионного возраста в 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), сохранении текущего пенсионного возраста льготникам из двух списков (первый – опасные и вредные условия труда, второй – тяжелые), а также сохранении льготного налога на имущество для мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет.

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