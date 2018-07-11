Экономика

Новости

Минтруд сообщил о последствиях при смягчении пенсионной реформы

В случае смягчения предложенного правительством варианта повышения пенсионного возраста добиться заявленного увеличения пенсий на 1000 руб. в год не удастся, заявил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов. Его слова передал «Интерфакс».

Правительственный законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. Пенсионная реформа будет сопровождаться увеличением пенсий на 1000 руб. с 2019 г. (соответствует индексации на 7%). В результате, по словам первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, к 2024 г. средняя пенсия в России увеличится на 35% до 20 000 руб.

Как рассказывали «Ведомостям» собеседники во фракции «Единая Россия» в Госдуме, единороссы готовятся внести предложения о смягчении пенсионной реформы. В частности, парламентарии будут настаивать на сохранении пенсионного возраста в 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), сохранении текущего пенсионного возраста льготникам из двух списков (первый – опасные и вредные условия труда, второй – тяжелые), а также сохранении льготного налога на имущество для мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет.

Из всего перечисленного правительство обсуждает одно – стоит ли повышать возраст, с которого оформляется льгота на имущественный налог, говорили два федеральных чиновника.

Как проходят митинги против пенсионной реформы в городах России