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Экономисты не исключили снижения доходов населения из-за пенсионной реформы

«Райффайзенбанк» представил оптимистичный и пессимистичный сценарии влияния повышения пенсионного возраста на доходы населения. В оптимистичном варианте эффект реформы для роста экономики и доходов населения «будет в целом близок к нулю», в пессимистичном – окажется негативным.

При реализации оптимистичного сценария произойдет перераспределение доходов между разными группами населения, указывают аналитики банка. Доходы тех, кто сможет найти работу, как минимум, останутся стабильными или даже возрастут. Однако те, кто не найдут работу, потеряют в доходах. В целом при таком сценарии реальные доходы в первые годы реформы могут снизиться на 1%, а к 2034 г. останутся примерно на уровне 2018 г. или чуть ниже. В пессимистичном сценарии доходы населения будут падать и к 2034 г. снизятся на 3%, в то время как без реформы они бы выросли на 3%.

В оптимистичном варианте эффект пенсионной реформы на ВВП вначале также будет негативным, а к 2034 г. – нулевой либо даже несколько отрицательный. При реализации пессимистичного прогноза реформа к 2034 г. уменьшит ВВП на 2%.

В обоих сценариях заложен нулевой реальный рост зарплат. Кроме того, «Райффайзенбанк» не просчитывал возможный эффект на экономику от госрасходов, на которые могут быть направлены сэкономленные на пенсиях деньги, а также косвенные эффекты на рынке труда.

По расчетам Райффайзенбанка, в результате реформы общее количество пенсионеров будет сокращаться на 500 000 в год, в то время как при текущем пенсионном возрасте оно растет на 300 000. Серьезным риском, по мнению аналитиков, является то, что попавшие под реформу граждане в предпенсионном возрасте не смогут найти работу: занятость в возрасте после 55 для женщин и 60 лет для мужчин (текущий пенсионный возраст для женщин и мужчин соответственно) будет существенно снижаться. По данным банка, за первые три года реформы из дополнительных 660 000 в год не вышедших на пенсию людей ежегодно находить работу будут лишь 460 000. В результате численность безработных будет расти быстрее числа занятых, заключает «Райффайзенбанк».

Правительственный законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. По прогнозу Минэкономразвития, пенсионная реформа в совокупности с правительственными мерами по улучшению здоровья населения увеличит ВВП на 1,3 п. п. в 2019-2024 гг.

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