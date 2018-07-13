Президент США заявил об успехе саммита НАТО

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Президент США Дональд Трамп остался доволен саммитом НАТО в Брюсселе, но продолжит требовать от союзников платить больше Markus Schreiber / AP

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в четверг президент США Дональд Трамп подтвердил приверженность Североатлантическому альянсу, сообщает Reuters. Ранее некоторые СМИ сообщали, что он не исключает выхода США из НАТО, если не будет удовлетворено его требование по повышению военных расходов стран – членов альянса. Но на саммите был достигнут существенный прогресс, заявил Трамп: «Все договорились поднять свои взносы до уровней, которые раньше были бы немыслимыми» (цитата по ТАСС).

Вопрос о военных бюджетах членов альянса был на саммите одним из основных: он поднимался как на общих заседаниях, так и на двусторонних встречах европейских лидеров с президентом США. На Уэльском саммите НАТО 2014 г. было решено, что члены блока должны тратить на оборону не менее 2% ВВП, однако лишь восемь стран достигли или близки к такому показателю. Незадолго до саммита Трамп направил партнерам по НАТО письма, где в резкой форме предупредил, что США больше не собираются оплачивать безопасность Европы, если европейцы не увеличат свой финансовый вклад. В ходе саммита Трамп тоже говорил о необходимости повышения военных расходов и даже предложил новую планку в 4% ВВП, к которой должны стремиться все 29 стран блока. Достичь такого показателя Трамп предложил Европе за счет сокращения поддержки проектов с российским участием, в первую очередь газопровода «Северный поток – 2».