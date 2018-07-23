Госдума одобрила назначение Михаила Бабича послом в Белоруссии

Полпред Михаил Бабич сохранит влияние в России, даже уехав в Белоруссию, считают эксперты Роман Владимиров / РИА Новости

Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил в пятницу кандидатуру полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаила Бабича для назначения послом в Белоруссии. Обсуждение в профильном комитете Совета Федерации может пройти на этой неделе. Предложения о кандидатах в послы вносятся МИДом, а назначаются они указом президента после получения официального согласия (агремана) принимающей стороны. Послом в Минске с 2006 г. является бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков.

Председатель комитета Леонид Калашников не стал комментировать итоги закрытого заседания, сославшись на закон о гостайне. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев тоже заявил, что не комментирует кадровые назначения, которые идут через комитет.

Бабич, являвшийся в 2003–2011 гг. депутатом Госдумы, был назначен полпредом в ПФО в декабре 2011 г. Человек, близкий к думскому руководству, ранее говорил «Ведомостям», что это назначение состоится и станет для полпреда понижением. Другой собеседник в Думе, знакомый с ходом обсуждения кандидатуры посла, отмечает, что Бабич – человек, который «прошел военную службу, был депутатом, знает все». В «родственных» государствах нужны политические назначенцы, прошедшие огонь и воду, а не дипломаты, считает собеседник: «Беларусь – союзное государство, у нас с ними много гуманитарных связей, и там нужен общественный деятель, который может решать эти дела. Бабич – человек, который знает всю эту кухню». Возможно, кто-то недоволен этой фигурой, но сейчас и сами белорусы нуждаются в таком лоббисте, уверен собеседник.

Белорусы богаче Реальные зарплаты в Белоруссии в 2017 г. превысили российские, следует из мониторинга Высшей школы экономики. Пересчитав зарплаты в доллары США по паритету покупательной способности, учитывающему различия в потребительских ценах, эксперты пришли к выводу, что реальная зарплата в России составила $1550 (на 5% выше уровня 2016 г.), а в Белоруссии – $1603. В 2017 г. эта страна стала единственной в СНГ, кто опередил по этому показателю Россию. Ранее Белоруссия также обгоняла Россию по уровню оплаты труда в 2013, 2014 и 2015 гг.

К Бабичу хорошо относятся в Кремле, но ему слишком долго пришлось оставаться в ПФО – назначения на другие посты по разным причинам не складывались, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Насколько удачным для Бабича окажется переход на дипломатическую работу – это пока вопрос, добавляет он: работать в привычной для него жесткой манере на этой должности не получится. Другой близкий к администрации президента человек не исключает, что Белоруссия с трудом дала агреман, поскольку Бабич на всех своих постах «развивает слишком активную деятельность, из-за чего [у Минска] могли быть опасения». Он также напоминает, что Бабича уже второй раз пытаются устроить на дипломатическую работу: два года назад комитеты Госдумы и Совета Федерации одобрили назначение его послом в Киев, но Украина агреман не дала.

Бабич не отставник – ему на данный момент не нашли места в федеральной управленческой элите, но назначение в Белоруссию не означает падения, уверен политолог Николай Миронов: «Думаю, он продолжает оставаться в резерве и вполне может быть назначен на федеральные посты в будущем. Посол в Минске – не третьесортная должность, скорее это представитель по особым поручениям, учитывая характер отношений между нашими странами. А для Бабича спецмиссии не в новинку – когда-то он выполнял важное задание в Чечне (в 2002–2003 гг. возглавлял правительство. – «Ведомости»), и этой заслуги ему не забудут».

Статус посла в Белоруссии растет: речь не об отставном чиновнике, а о весьма влиятельном и не вышедшем в тираж политике, имеющем выход на первых лиц и знание о том, как работает система, говорит политолог Михаил Виноградов. По его мнению, для развития карьеры Бабича это интересный вариант – подобно тому, как угасающую должность полпреда он делал влиятельной, можно попытаться добиться особого статуса посла в Белоруссии и вообще поднять уровень этого направления. Хотя непонятно, как к этому относиться белорусским властям, оговаривается эксперт: с одной стороны, им интересно общаться с послом, который имеет работающие каналы коммуникации в Москве, с другой – президент Александр Лукашенко в последние годы активно маневрирует между Москвой и Западом и ему не хотелось бы, чтобы в этой повестке присутствовал кто-то еще. Да и рост внимания Москвы в последние пять лет в странах постсоветского пространства принято воспринимать с тревогой, добавляет Виноградов: «Это, конечно, пространство для торгов и разменов, но в то же время ты не застрахован от того, что тебя завтра назовут хунтой».

Как федеральные и региональные чиновники становились послами