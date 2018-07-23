Госдума одобрила назначение Михаила Бабича послом в Белоруссии
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Комитет Госдумы по делам СНГ одобрил в пятницу кандидатуру полпреда президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаила Бабича для назначения послом в Белоруссии. Обсуждение в профильном комитете Совета Федерации может пройти на этой неделе. Предложения о кандидатах в послы вносятся МИДом, а назначаются они указом президента после получения официального согласия (агремана) принимающей стороны. Послом в Минске с 2006 г. является бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков.
Председатель комитета Леонид Калашников не стал комментировать итоги закрытого заседания, сославшись на закон о гостайне. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев тоже заявил, что не комментирует кадровые назначения, которые идут через комитет.
Бабич, являвшийся в 2003–2011 гг. депутатом Госдумы, был назначен полпредом в ПФО в декабре 2011 г. Человек, близкий к думскому руководству, ранее говорил «Ведомостям», что это назначение состоится и станет для полпреда понижением. Другой собеседник в Думе, знакомый с ходом обсуждения кандидатуры посла, отмечает, что Бабич – человек, который «прошел военную службу, был депутатом, знает все». В «родственных» государствах нужны политические назначенцы, прошедшие огонь и воду, а не дипломаты, считает собеседник: «Беларусь – союзное государство, у нас с ними много гуманитарных связей, и там нужен общественный деятель, который может решать эти дела. Бабич – человек, который знает всю эту кухню». Возможно, кто-то недоволен этой фигурой, но сейчас и сами белорусы нуждаются в таком лоббисте, уверен собеседник.
Реальные зарплаты в Белоруссии в 2017 г. превысили российские, следует из мониторинга Высшей школы экономики. Пересчитав зарплаты в доллары США по паритету покупательной способности, учитывающему различия в потребительских ценах, эксперты пришли к выводу, что реальная зарплата в России составила $1550 (на 5% выше уровня 2016 г.), а в Белоруссии – $1603. В 2017 г. эта страна стала единственной в СНГ, кто опередил по этому показателю Россию. Ранее Белоруссия также обгоняла Россию по уровню оплаты труда в 2013, 2014 и 2015 гг.
К Бабичу хорошо относятся в Кремле, но ему слишком долго пришлось оставаться в ПФО – назначения на другие посты по разным причинам не складывались, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Насколько удачным для Бабича окажется переход на дипломатическую работу – это пока вопрос, добавляет он: работать в привычной для него жесткой манере на этой должности не получится. Другой близкий к администрации президента человек не исключает, что Белоруссия с трудом дала агреман, поскольку Бабич на всех своих постах «развивает слишком активную деятельность, из-за чего [у Минска] могли быть опасения». Он также напоминает, что Бабича уже второй раз пытаются устроить на дипломатическую работу: два года назад комитеты Госдумы и Совета Федерации одобрили назначение его послом в Киев, но Украина агреман не дала.
Бабич не отставник – ему на данный момент не нашли места в федеральной управленческой элите, но назначение в Белоруссию не означает падения, уверен политолог Николай Миронов: «Думаю, он продолжает оставаться в резерве и вполне может быть назначен на федеральные посты в будущем. Посол в Минске – не третьесортная должность, скорее это представитель по особым поручениям, учитывая характер отношений между нашими странами. А для Бабича спецмиссии не в новинку – когда-то он выполнял важное задание в Чечне (в 2002–2003 гг. возглавлял правительство. – «Ведомости»), и этой заслуги ему не забудут».
Статус посла в Белоруссии растет: речь не об отставном чиновнике, а о весьма влиятельном и не вышедшем в тираж политике, имеющем выход на первых лиц и знание о том, как работает система, говорит политолог Михаил Виноградов. По его мнению, для развития карьеры Бабича это интересный вариант – подобно тому, как угасающую должность полпреда он делал влиятельной, можно попытаться добиться особого статуса посла в Белоруссии и вообще поднять уровень этого направления. Хотя непонятно, как к этому относиться белорусским властям, оговаривается эксперт: с одной стороны, им интересно общаться с послом, который имеет работающие каналы коммуникации в Москве, с другой – президент Александр Лукашенко в последние годы активно маневрирует между Москвой и Западом и ему не хотелось бы, чтобы в этой повестке присутствовал кто-то еще. Да и рост внимания Москвы в последние пять лет в странах постсоветского пространства принято воспринимать с тревогой, добавляет Виноградов: «Это, конечно, пространство для торгов и разменов, но в то же время ты не застрахован от того, что тебя завтра назовут хунтой».
Как федеральные и региональные чиновники становились послами
Чехия (1996–2000)
Бывший председатель Совета республики и зампред Верховного совета России осенью 1993 г. выступил на стороне президента Бориса Ельцина в его конфликте с Верховным советом и после разгона парламента был назначен председателем Центризбиркома. На этом посту он провел две кампании по выборам в Госдуму (в 1993 и 1995 гг.) и выборы президента 1996 г., после чего был отправлен на дипломатическую работу. Вернувшись из Чехии, Рябов отработал еще по одному трехлетнему сроку послом в Азербайджане и Молдавии.
Танзания (1997–2004)
Завгаев руководил Чечено-Ингушской АССР с 1989 г. как первый секретарь обкома КПСС и председатель Верховного совета. В августе 1991 г. поддержал ГКЧП, после захвата власти Джохаром Дудаевым переехал в Москву. В 1995 г., в разгар первой чеченской войны, снова возглавил республику, однако в 1996 г. после захвата боевиками Грозного покинул Чечню, оставаясь при этом членом Совета Федерации от республики вплоть до назначения послом. По возвращении из Африки остался работать в системе МИДа.
Украина (2001–2009)
Единственный бывший российский премьер, работавший послом. Возглавил правительство в 1992 г. и оставался на этом посту до марта 1998 г., когда его сменил Сергей Кириенко. После августовского дефолта президент Ельцин снова внес в Госдуму кандидатуру Черномырдина для утверждения премьером, но депутаты дважды ее отклонили. В 1999 г. в течение полугода был спецпредставителем президента по бывшей Югославии, после чего избрался в Госдуму по Ямало-Ненецкому одномандатному округу и оставался депутатом до назначения в Киев.
Латвия (2008–2016)
Бывший зампред Совета республики Верховного совета РСФСР работал в Центризбиркоме с 1994 г., с марта 1995 г. – в качестве секретаря комиссии. В 1999 г. вошел в новый состав ЦИК и в течение двух сроков оставался его председателем. На этом посту провел шесть федеральных кампаний – по трое выборов депутатов Госдумы и президента. Кроме того, в этот период по инициативе ЦИК была проведена масштабная реформа избирательного законодательства, в том числе переход к чисто пропорциональным выборам в Госдуму.
Украина (2009–2016)
Зурабов, возглавлявший с 1999 г. правление Пенсионного фонда России, в 2004 г. был назначен министром здравоохранения и социального развития. На этом посту в 2005 г. он, в частности, отвечал за монетизацию льгот, вызвавшую массовые протесты пенсионеров по всей стране. После ухода из правительства в 2007 г. занимал должность советника президента, после чего сменил Черномырдина в должности посла. В июле 2016 г. освобожден от этих обязанностей, с тех пор место посла в Киеве остается вакантным.