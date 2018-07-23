Российские судьи оказались вне антикоррупционного закона
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Верховному суду не хватает антикоррупционной процедуры, следует из ответа администрации президента на запрос «Трансперенси интернешнл – Россия» о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов председателем Верховного суда («Ведомости» с ним ознакомились). Поводом для запроса стала закупка судебным департаментом при Верховном суде партии «Комментариев к Уголовному кодексу» под редакцией председателя суда Вячеслава Лебедева. В «Трансперенси» усмотрели в этом признаки конфликта интересов, ведь председатель суда участвует в процедуре назначения гендиректора судебного департамента. Администрация не нашла «объективного подтверждения» этим доводам, но при этом выяснилось, что порядок сообщения председателем Верховного суда о возникновении личной заинтересованности вообще отсутствует. Впрочем, уточняет замначальника управления президента по работе с обращениями Алексей Колоницкий, это не означает, что он выведен из-под антикоррупционного закона: отсутствие процедуры не исключает возможности принимать законные меры.
Действительно, в отличие от обычных госслужащих процедура уведомления работодателя о конфликте интересов для судей на федеральном уровне не предусмотрена (найти такие правила удалось лишь в ряде региональных судов). Но по процессуальному законодательству в случае возникновения конфликта судья обязан заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса. Высшая квалификационная коллегия судей в методических рекомендациях уточняет, что при наличии сомнений судья вправе обратиться в комиссию совета судей по этике.
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