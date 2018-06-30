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Путин утвердил план противодействия коррупции на 2018–2020 годы

Президент Владимир Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 гг. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемый национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 гг.», – говорится в указе.

В документе содержатся рекомендации Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии, которые будут обеспечивать реализацию плана.

До 1 октября ведомства должны представить доклады о внесенных изменениях в региональные антикоррупционные программы. Отмечается, что будет сформирована рабочая группа, которая проследит за выполнением плана.

Указ вступил в силу со дня подписания – 29 июня.

Среди перечисленных в плане мер – совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Кроме того, президент поручил усовершенствовать порядок получения подарков отдельными категориями работников.

С 2008 г. при президенте действует Совет по противодействию коррупции. На прошлой неделе Путин включил в его состав председателя Счетной палаты Алексея Кудрина и своих помощников Анатолия Серышева и Дмитрия Шалькова.

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