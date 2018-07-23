Политика / Международные отношения

Reuters сообщило об отказе Израиля от российского предложения по Сирии

Лавров предложил Нетаньяху отвод иранских войск на 100 км от границы
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Иерусалиме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отверг предложение российской стороны об отводе иранских войск в Сирии от Голанских высот. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров.

Из сообщения следует, что суть российского предложения состояла в отводе иранских войск на 100 км от линии прекращения огня. По словам источника, Нетаньяху сказал Лаврову, что «мы (Израиль) не позволим иранцам закрепиться даже в 100 км от границы».

Как сообщила газета Haaretz, в ходе двухчасовой встречи израильская сторона продемонстрировала карты присутствия Ирана в Сирии и потребовала отвода всех вооружений, дальность которых позволяет преодолеть 100-километровую зону. «Отвод иранских сил должен включать вывод вооружений большой дальности, прекращение производства высокоточного оружия и защищающих его носители систем ПВО, а также закрытие границ Сирии и Ливана для таких вооружений, – сказал газете израильский чиновник. – У России есть возможности проконтролировать это. Они являются существенным фактором в Сирии».

В сообщении российского МИДа говорится, что «в ходе беседы стороны обсудили различные аспекты ближневосточной повестки дня, уделив основное внимание ситуации в Сирии и вокруг нее».

Визит Лаврова и начальника генштаба ВС Валерия Герасимова в Израиль был согласован 20 июля во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху.

Перед встречей Путина с президентом США Дональдом Трампом 16 июля ожидалось, что президенты могут договориться об отводе проиранских войск от израильской границы на юге Сирии. Агентство Bloomberg писало, что Путин принципиально согласился с предложениями США и Израиля о замене иранских сил в регионе на войска, лояльные Дамаску. После встречи информации о конкретных договоренностях по Сирии не было, однако Трамп заявил, что хотел бы сотрудничать с Россией в Сирии «для того, чтобы помочь Израилю».

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