Елена Ямпольская возглавит думский комитет по культуре

Ямпольская в Госдуме работает всего один созыв Андрей Гордеев / Ведомости

Во вторник, 24 июля, президиум фракции «Единая Россия» рекомендовал кандидатуру Елены Ямпольской на должность председателя комитета по культуре. Сейчас она является первым заместителем председателя комитета по информационной политике, входит в Совет при президенте по культуре и искусству, а до избрания в Госдуму была главным редактором газеты «Культура».

«Я давно знаю Елену Александровну, она долгое время проработала редактором газеты «Культура». В это время и мне и моим коллегам неоднократно приходилось с ней встречаться и убедиться в ее профессионализме и очень трезвом взгляде на вещи, – прокомментировал решение единороссов первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов. – А поскольку мы с ней являемся еще и коллегами по Совету при президенте по культуре и искусству, мне известна ее принципиальная позиция по многим вопросам, и я надеюсь, что она ее сохранит и в должности председателя комитета».

Занимавший пост председателя комитета по культуре режиссер Станислав Говорухин скончался 14 июня. Ямпольская в Госдуме работает всего один созыв: она входит в состав Общероссийского народного фронта. Ее кандидатуру Дума может утвердить уже завтра, говорят два депутата. Ранее близкие к администрации президента источники говорили «Ведомостям», что Ямпольская входит в число претендентов на пост министра культуры вместо Владимира Мединского. Однако после формирования нового правительства он сохранил за собой министерство.

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