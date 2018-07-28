Путин наградил сборную России орденами и грамотами

Футболисты подарили Путину футбольный мяч и игровую футболку с номером 11 Михаил Метцель / ТАСС

Президент Владимир Путин наградил футболистов и тренеров российской сборной, участвовавших в самом удачном в истории России чемпионате мира по футболу. Награждение состоялось в субботу в Екатерининском зале Кремля.

Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову президент вручил высшую награду — орден Александра Невского. Еще двое футболистов — вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич — награждены орденами Почета.

Остальные члены сборной, включая автора четырех голов на ЧМ-2018 Дениса Черышева и забившего три гола Артема Дзюбу, получили почетные грамоты президента. Почетными грамотами награждены и тренеры сборной.

Футболисты в ответ подарили Путину футбольный мяч и игровую футболку с номером 11. А нападающий Артем Дзюба даже предложил президенту сменить коньки на бутсы. Путин в ответ сказал, что считает себя физкультурником, которые, в отличие от спортсменов, занимаются разными видами спорта.

По словам Путина, на чемпионат мира «мощно выстрелила» выстроенная Черчесовым стратегия отбора игроков, а также проявились способности Черчесова как лидера и хорошего психолога. Акинфеев много раз спасал сборную, а то, как он отбил решающий пенальти в игре в Испанией, наверняка войдет в историю футбола, отметил президент. Игнашевич получил орден за вклад в развитие футбола — он провел 127 игр за сборную России.

«Ваша игра стала долгожданным подарком болельщикам, — обратился к сборной Путин. — Да и даже люди, далекие от футбола, не отрывались от экранов. Вы дали надежду на то, что футбол возрождается». Благодаря успеху сборной еще больше людей заинтересуются спортом — и это главное, считает президент. «Вы доказали, что умеете побеждать. И мы ждем от вас — вы сами это сделали — новых побед», — сказал Путин. По его словам, о «качественной и достойной игре» российской сборной говорили все президенты, с которыми он встретился на саммите БРИКС.

Ранее в субботу на приеме в Министерстве спорта все члены российской сборной получили звания заслуженных мастеров спорта, а тренеры — заслуженных тренеров, сообщил «Спорт-экспресс».

Чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 15 июля и стал самым удачным за всю историю российской сборной. Команда дошла до четвертьфинала, где по итогам послематчевых пенальти уступила команде Хорватии. За это достижение Российский футбольный союз получит от FIFA $16 млн. Путин посетил матчи открытия и закрытия чемпионата.

Путин – Черчесову: «Играли красиво»