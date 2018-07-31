Депутаты защитят торговые центры от хулиганов, включающих пожарную сигнализацию
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Рабочая группа при Госдуме по совершенствованию законодательства в сфере пожарной безопасности подготовила поправки в ст. 19.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предполагающие введение штрафа в размере 5000 руб. за хулиганство с пожарной сигнализацией. Депутаты-единороссы Василий Пискарев, Рафаэль Марданшин, Эрнест Валеев и др. во вторник отправят законопроект в правительство и в экспертный совет фракции. Ответственность наступает именно за заведомо ложное сообщение, которое привело к включению сигнализации, – т. е. хулиган должен знать об отсутствии пожара, отмечают авторы: в пояснительной записке уточняется, что это может подтверждаться свидетелями, отсутствием ущерба от огня и дыма и камерами видеонаблюдения.
В рабочую группу, созданную в Думе после пожара в Кемерове, поступают обращения по проблемам в этой сфере, объясняет Марданшин: это целый комплекс жизненных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться и бизнесу, и проверяющим органам, и гражданам. «Дело в том, что зачастую из хулиганских побуждений или с целью насолить конкуренту люди нажимают на кнопку пожарной сигнализации. В результате приводится в действие сигнализация, эвакуируются люди (а в случаях с большими торговыми центрами это тысячи человек), вызывается пожарная служба, а человек не несет за это никакой ответственности», – отмечает Марданшин. Ранее рабочая группа уже внесла законопроект, расширяющий полномочия государственного пожарного надзора, который будет рассмотрен осенью: депутаты, в частности, хотят вернуть его органам возможность согласовывать соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях, которые еще только предполагается построить, и дать гражданам право активнее следить за пожарной безопасностью.
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