«Голос» нашел многочисленные нестыковки в данных «Мобильного избирателя»
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Движение «Голос» рекомендует общественным наблюдателям и штабам кандидатов внимательнее отнестись к использованию на предстоящих выборах системы «Мобильный избиратель», позволяющей голосовать по месту пребывания. Этот механизм призван сделать процедуру волеизъявления более доступной, но имеет и серьезные недостатки: он непрозрачен и может быть использован для принуждения к голосованию, говорится в аналитическом докладе «Голоса» по итогам президентской кампании.
Информация об избирателях, подавших заявления, появилась на портале Центризбиркома (ЦИК) менее чем за 35 часов до начала голосования в европейской части страны, хотя избиркомы регионов получали такие данные ежедневно в оперативном режиме. Кроме того, она была опубликована в крайне неудобном формате – только на страницах участковых комиссий. Это сильно осложнило поиск участков с экстремально большим количеством прикрепившихся избирателей, а времени для направления туда наблюдателей просто не осталось.
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