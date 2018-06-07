Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4583 от 07.06.2018 под заголовком: Избиратели станут еще мобильнее

Центризбирком объяснил, как проверять «мобильных избирателей»

Чтобы они не проголосовали дважды
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Центральная избирательная комиссия утвердила в среду порядок подачи заявлений о голосовании по месту нахождения на региональных выборах и довыборах в Госдуму в пяти одномандатных округах – они пройдут в сентябре. Документ увеличивает срок подачи заявления. Избиратели, собравшиеся проголосовать по месту фактического нахождения, смогут сообщить о своем желании в срок от 45 до трех дней до выборов (на выборах президента нужно было подавать заявление минимум за пять дней до голосования). Кроме того, на бланке можно будет указать свой телефон и получать уведомления от избиркома (до сих пор такая опция была доступна только тем, кто подавал заявления через сайт госуслуг). На бланках специальных заявлений для тех, кто определился с местом голосования в последние два дня перед датой голосования, появится машиночитаемый код – это ускорит процесс введения заявлений в ГАС «Выборы».

Проект документа предусматривал возможность аннулирования избирателем уже поданного заявления. Но после дополнительного обсуждения от такого нововведения решили отказаться – это внесет большую сумятицу в работу и не позволит территориальным комиссиям обрабатывать заявления по мере их поступления, объяснил зампред ЦИК Николай Булаев.

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