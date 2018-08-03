Минюсту срочно нужен механизм ликвидации финансируемых из США вредных НКО

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Минюст решил уточнить порядок приостановки деятельности некоммерческих организаций, финансируемых из США David Goldman / AP

На портале раскрытия проектов нормативных актов в среду опубликовано уведомление Министерства юстиции о начале разработки законопроекта, уточняющего процедуру приостановления работы финансируемых из США некоммерческих организаций (НКО), участвующих в политической деятельности на территории России либо «осуществляющих иную деятельность в ущерб» России. Процедура ликвидации таких НКО предусмотрена законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Он был принят еще в 2012 г., но до сих пор вопрос о механизмах его реализации не поднимался. За все эти годы не было ни одного случая применения этого закона в отношении НКО, знает руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков.

Как следует из уведомления, вредоносной организацию сможет признавать Минюст по данным федерального государственного контроля либо на основании сведений, полученных от федеральных органов исполнительной власти. На вопросы «Ведомостей», с чем может быть связана внезапная активизация борьбы с НКО, финансируемыми из США, Минюст не ответил.