Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4623 от 03.08.2018 под заголовком: Асимметричный ответ Америке

Минюсту срочно нужен механизм ликвидации финансируемых из США вредных НКО

Это может быть ответом на арест в Америке россиянки Марии Бутиной
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

На портале раскрытия проектов нормативных актов в среду опубликовано уведомление Министерства юстиции о начале разработки законопроекта, уточняющего процедуру приостановления работы финансируемых из США некоммерческих организаций (НКО), участвующих в политической деятельности на территории России либо «осуществляющих иную деятельность в ущерб» России. Процедура ликвидации таких НКО предусмотрена законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Он был принят еще в 2012 г., но до сих пор вопрос о механизмах его реализации не поднимался. За все эти годы не было ни одного случая применения этого закона в отношении НКО, знает руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков.

Как следует из уведомления, вредоносной организацию сможет признавать Минюст по данным федерального государственного контроля либо на основании сведений, полученных от федеральных органов исполнительной власти. На вопросы «Ведомостей», с чем может быть связана внезапная активизация борьбы с НКО, финансируемыми из США, Минюст не ответил.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике