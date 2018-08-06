Политика / Власть

Кремлю предложили способ оценить рынок коррупции в регионах

Благодаря опросам чиновники узнают, кто никогда не дает взяток
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Список вопросов и методику проведения ежегодных социологических опросов об уровне коррупции в российских регионах предложило Минэкономразвития. О проведении таких вопросов распорядился президент Владимир Путин - это один из пунктов подписанного им 29 июня Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг.. Минэкономразвития организует такие опросы с 2010 г., когда начала действовать стратегия противодействия коррупции, и имеет большой опыт, сказано в пояснительной записке к проекту методики. Предложения ведомства были опубликованы в понедельник на портале проектов нормативных актов.

Анкета, предложеная министерством, включает 45 вопросов: респондентам, в частности, нужно будет рассказать о последнем по времени обращении в государственную или муниципальную структуру, поделиться впечатлением от обслуживания, а также сообщить о случаях, когда они сами или люди из их окружения знали, предполагали или чувствовали, что для решения проблемы необходимо неофициальное вознаграждение.

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Комментарии  ()
ardvd
17:37 06.08.2018
МЭР забыло опросить министра.
00
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