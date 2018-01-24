Чиновники смогут брать взятки криптовалютами

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В конце декабря Минтруд выпустил рекомендации по предоставлению сведений о доходах и имуществе чиновников и членов их семей за 2017 г. В справке о доходах чиновникам не нужно будет указывать виртуальные валюты. Минтруд сообщил, что криптовалюты не включены потому, что сейчас они никак не регулируются законами. Мол, сначала нужно принять закон, а потом уже вводить контроль. Президент России Владимир Путин поручил разработать закон о криптовалютах к концу первого полугодия 2018 г. В январе 2018 г. Минтруд поддержал Минфин. Замминистра финансов Алексей Моисеев пояснил, что покупка и продажа криптовалют в России будут предусматривать идентификацию участников сделки, поэтому госслужащим не нужно будет и в дальнейшем декларировать эти сделки. Другое дело, если чиновник приобрел виртуальные монеты за рубежом – эти сведения придется раскрывать.

Иван Хаменушко, старший партнер «Пепеляев групп», указывает на то, что купить криптовалюту за рубежом без использования банковского счета практически невозможно, а зарубежные счета чиновников и движение средств по ним подлежат декларированию. Раскрывать зарубежные сделки приобретения криптовалют чиновникам придется в составе расходных операций по зарубежным счетам, а отдельным категориям чиновников зарубежные счета и активы вообще запрещены, напоминает Хаменушко.

Минтруд создал новую лазейку для дачи взяток, уверен Кирилл Кабанов, руководитель Национального антикоррупционного комитета. Кабанов считает, что неясный статус криптовалют неминуемо подстегнет коррупционную активность чиновников. Технически владельцев криптокошельков определить невозможно, ведь они могут быть открыты на третье лицо, полагает Кабанов.

Дмитрий Несветов, член совета московского отделения «Опоры России», говорит о высоком соблазне для чиновников брать взятки криптовалютами. Главное преимущество криптовалюты – ее анонимность. Для региональных чиновников криптовалюты – непривычный инструмент, а вот федеральные чиновники заинтересованы в них наверняка, думает Несветов.

Если перевод денег или дарение ценностей чиновнику можно отследить, то узнать о том, что криптокошелек чиновника пополнился, очень непросто, считает Алексей Фролов, основатель и CEO компании Forensic Solutions.

Схема такова: предприниматель открывает электронный криптокошелек, это можно сделать анонимно с подтверждением через почтовый ящик, часто специально созданный для этой цели, без всяких документов, затем он зачисляет в него виртуальные деньги и передает чиновнику идентификатор электронного кошелька – QR-код или одномерный цифровой код. Фактически взятка, по словам Фролова, происходит путем передачи взяткодателю кода кошелька.

Недобросовестный чиновник получает доступ к кошельку и может продать виртуальные деньги за реальные на многих интернет-биржах, получив деньги прямо на банковскую карту, добавляет Фролов. Если карта зарегистрирована не непосредственно на чиновника, а на третье лицо, поймать нечистого на руку госслужащего будет крайне трудно, говорит Фролов. Получение взятки в криптовалюте, равно как в любой другой форме, является преступлением, напоминает эксперт. Согласно статье 290 УК РФ, за получение взятки в особо крупном размере полагается штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб., или в размере дохода осужденного за 3–5 лет, или в размере 80–100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет. Осужденный может быть также лишен свободы на срок от 8 до 15 лет. Еще одна статья УК РФ (291) гласит, что дача взятки карается штрафом в размере от 2 млн до 4 млн руб., или в размере дохода осужденного за 2–4 года, или в размере 70–90-кратной суммы взятки с лишением права занимать должности на срок от 8 до 15 лет. Осужденный может быть также лишен свободы на срок от 8 до 15 лет. На практике получается, что поймать взяткополучателя реально только при передаче ему идентификатора кошелька (электронного или распечатанного на бумаге) – точно так же, как при взятке наличными деньгами, отмечает Фролов.

Чемодан, офшор или кошелек

«Мне регулярно приходится давать взятки, в том числе в судах, – рассказал «Ведомостям» один из предпринимателей. – А теперь придется тратить на взятки больше. Если мне дадут понять, что нужно платить криптовалютой, буду платить, ведь выбора нет».

Анатолий Гаврилюк, основатель холдинга Absolute Nature, считает, что коррупционная нагрузка на малый и средний бизнес вырастет, раз уж чиновникам разрешили не декларировать владение криптовалютами.

Передача криптовалют никак не регулируется, это такой же скрытый – и потому удобный для нарушителей закона – способ расчетов, как деньги в конверте, рассказывает Евгений Цаплин, основатель «Телеком-проекта».

6023 преступления,

связанные со взяточничеством, зарегистрировано в России в январе – ноябре 2017 г., по данным МВД. Из них 3094 случая получения взятки, 2166 случаев дачи взятки и 763 случая посредничества при передаче взятки



1459 преступлений

из 6023 – взяточничество, причинившее ущерб в особо крупном размере. Доля таких преступлений растет. По данным МВД, в 2016 г. зафиксирован 1141 случай взяточничества с особо крупным ущербом, это, в свою очередь, на 10,1% больше, чем в 2015 г.

Артем Климов, основатель страхового агрегатора Prosto.Insure, говорит, что открыть криптокошелек не сложнее, чем открыть банковский счет. Завести биткойн-кошелек можно анонимно, что способствует коррупции. Климов считает самым опасным способом дачу взятки наличными деньгами, на 2-м месте – офшорные счета, их тяжелее скрыть, на 3-м месте по опасности для участников коррупционных схем – взятки пластиковыми картами, наименее опасны взятки в криптовалюте.

По оценкам Кабанова, сегодня в России наиболее распространены взятки наличными деньгами, на 2-м месте – переводы на карту, оформленную на третье лицо, на счет в зарубежном банке, взятки криптовалютой в России пока не регистрировались.

Эксперты все-таки не ждут тотального роста криптовалютного взяточничества. Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting U.K., полагает, что нечистые на руку чиновники не начнут в своей массе брать мзду криптовалютами, а предприниматели как давали небольшие суммы наличными, а крупные взятки – перечислением денег в офшоры, так будут делать и дальше. Большинство госслужащих и рядовых предпринимателей плохо знакомы с виртуальными деньгами, напоминает Климов.

На коррупционные схемы, не связанные с прямым взяточничеством, криптовалюты не повлияют, уверен Несветов. Например, коррупционная часть в госзаказе – это просто недопуск чужих. Создаются юрлица и структуры, имеющие признаки малого бизнеса, а реальный малый бизнес в государственные тендеры не допускается и никакие криптовалюты здесь никакой роли не сыграют, говорит эксперт.

Как потратят

Поймать чиновника-взяточника можно, если он сам или члены его семьи в течение года израсходуют на покупку недвижимости, машин, ценных бумаг сумму, превышающую трехлетний доход, рассказывает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Тогда будет принято решение о контроле за расходами этого чиновника. Иными словами, если госслужащий задекларировал 1 млн руб. доходов и купил квартиру за 10 млн руб. на взятку в криптовалюте, его будет ждать проверка, поясняет эксперт.

Предприниматель Дмитрий Потапенко напоминает, что ФНС может начать проверку в течение трех лет с момента получения незаконного дохода и истребовать недоимку. И если к лету закон о криптовалютах будет принят и криптовалюты будут классифицированы в нем как ценная бумага или платежное средство, все текущие сделки с криптовалютами будут обложены налогом, говорит Потапенко.

Юрий Припачкин, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, считает, что нужен единый реестр электронных кошельков чиновников, к тому же следует обязать чиновников декларировать пополнение этих кошельков в течение года. А вести учет криптокошельков должна ФНС, уверен Припачкин.